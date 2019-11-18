فيلم سينمائي سبب شهرتها.. ماذا تعرف عن الغرقانة بشرم الشيخ؟

لكل اسم حكاية ففي محمية نبق، أطلق على منطقة بدويه صغيرة اسم "الغرقانة" بسبب سفينة تجاريه قديمة علقت مابين الرمال والشعاب المرجانيه بالقرب الشاطئ سنة ١٩٥٦ وبسبب إن السفينة كانت قديمة ومتهالكة كان من الصعب إخراجها من المياه فظلت عالقة منذ عقود طويلة واطلق عليها البدو الغرقانه .



ويقول اسلام نبيل مدير هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء إن السفينة علقت في المياه بسبب شحوطها بالرمال والشعب المرجانية وبعد مرور سنوات ومع صعوبة استخراجها تكونت حولها الشعاب المرجانية نتيجة لتاكل اخشابها تتجمع حولها الاسماك الملونة واعتبرها الناس مزار سياحي يحكي قصة وحكاية .



واضاف احمد غباشي رئيس ائتلاف دعم السياحة بشرم الشيخ إن تصوير فيلم الغرقانة سنة ١٩٩٣ والذي كان بطولة النجمة نبيلة عبيد والفنان محمود حميدة ساعد علي شهرة المنطقة واصبحت منطقة سياحية بسبب الطبيعة البدوية التي ظهرت ملامحها في فيلم الغرقانة.