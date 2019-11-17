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توك شو

طريقة عمل صينية المدلعة مع الشيف توتا مراد.. فيديو

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 01:49 م
المدلعة
المدلعة
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قسم التوك شو
قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل صينية «المدلعة».

مقادير عمل صينية «المدلعة»

ربع كيلو كنافة
نصف كوب سمنة معلقة كبيرة سكر بودر
بسبوسة
2 كوب كريم شانتيه خام
كوب كريمة لبانى
كوب ماء مثلج
زبيب
بندق محمص مجروش
جوز هند ناعم
صوص كراميل

ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل صينية «المدلعة» خطوة بخطوة شاهدي الفيديو:
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