مملكة الفراولة .. الدير قرية الذهب الأحمر فى القليوبية

قرية الدير إحدى القرى التابعة لمركز ومدينة طوخ وتقع على طريق طوخ - شبين القناطر، وتعتبر قرية الدير من أهم قرى مركز طوخ نظرا للمساحات الكبيرة من المباني.



ويوجد بالقرية كل الإمكانيات من مدارس ابتدائى ومجمع للمعاهد الأزهرية ومعهد إعدادى ثانوى للفتيات ومعهد إعدادى ثانوى للبنين ومدرسة ثانوى عام ومدرسة ثانوى تجارى وعدد من المدارس الابتدائية والإعدادية، كما يوجد بها مركز شباب الدير المطور وسنترال الدير.



ويرجع تاريخ اسم القرية نظرا لنزول عدد كبير من الأقباط بها، حيث سكنوا فى القرية ثم بعد ذلك تم إطلاق اسم قرية الدير عليها ويبلغ عدد سكان الدير مايقرب من 30 الف نسمة وتضم أربع قرى وهى : قرية الدير – قرية المنزلة – قرية عرب الغديرى – قرية عرب الحصوة.



وتشتهر قرية الدير بزراعة محصول الفراولة " الذهب الأحمر " والذي يعتبر أحد مصادر الدخل لأهالى القرية، حيث يعد موسم قطف محصول الفراولة عيدا وحدثا هاما داخل القرية، ويعتمد عليه عدد كبير من الأهالى بشكل أساسى لتلبية احتياجاتهم المختلفة، كما يرتبط هذا الموسم بزيادة أعداد الأفراح التي ينتظر أصحابها الموسم لإتمام الزواج.



وعن تاريخ محصول الفراولة بقرية الدير قال المزارع محمد حماد إن القرية تشتهر بزراعة محصول الفراولة منذ سنوات مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المزارعين يعتمدون على حصاد المحصول فى أمور عديدة خاصة بهم، لافتا إلى أنه عقب جنى المحصول يتم تحميله على سيارة وبيعه فى مزاد داخل ما يسمى "الوكالة " ويظل التجار يزايدون حتى يرسى المزاد على الأعلى سعرا ويقوم التاجر بتحميل الكمية على سيارته منصرفا خارج السوق لبيعها بأسواق أخرى وبمحافظات أخرى.



وأضاف أنه يتم تجهيز الأرض للزراعة فى شهرى سبتمبر وأكتوبر من كل عام ثم يتم إزالة المشمع البلاستيك وغمر الأرض بالمياه قبل أن يتم تخطيطها من جديد على أن تكون مساحة المصطبة الواحدة مترا بطول الأرض ثم يتم شد شبكة الرش والتنقيط ويعقبها عملية زراعة الشتلات.



واشار الى أن الفراولة الفريش تستحوذ على 75% من المساحة المزروعة بالمنطقة، كما يتم تصدير 60% من إنتاج الفراولة الفريش للخارج والنسبة المتبقية تدخل السوق المحلية ومصانع التجميد، ويتم شراء الفراولة من المزارع بالكيلو الواحد والسعر يتفاوت كل يوم حسب العرض والطلب.