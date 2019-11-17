بـ ملابس اليوجا .. ياسمين صبري تثير الجدل في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستجرام لتشارك جمهورها بأحدث ظهور لها.
وتألقت الفنانة ياسمين صبرى بإطلالة جديدة ومثيرة ، بملابس اليوجا من خلال ارتدائها بنطلون أسود ليجن وتيشيرت مكشوف الأكتاف رياضى، وكانت حافية القدمين.
أما من الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين صبرى على الظهور بدون مكياج، وقامت برفع شعرها وهو ما زاد من أناقتها.
وتألقت الفنانة ياسمين صبرى بإطلالة جديدة ومثيرة ، بملابس اليوجا من خلال ارتدائها بنطلون أسود ليجن وتيشيرت مكشوف الأكتاف رياضى، وكانت حافية القدمين.
أما من الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين صبرى على الظهور بدون مكياج، وقامت برفع شعرها وهو ما زاد من أناقتها.