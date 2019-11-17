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مرأة

بـ ملابس اليوجا .. ياسمين صبري تثير الجدل في أحدث ظهور لها

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 04:58 م
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
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رنا عصمت
نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستجرام لتشارك جمهورها بأحدث ظهور لها.

وتألقت الفنانة ياسمين صبرى بإطلالة جديدة ومثيرة ، بملابس اليوجا من خلال ارتدائها بنطلون أسود ليجن وتيشيرت مكشوف الأكتاف رياضى، وكانت حافية القدمين.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين صبرى على الظهور بدون مكياج، وقامت برفع شعرها وهو ما زاد من أناقتها.

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