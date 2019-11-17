بـ ملابس اليوجا .. ياسمين صبري تثير الجدل في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانةصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات انستجرام لتشارك جمهورها بأحدث ظهور لها.وتألقت الفنانةبإطلالة جديدة ومثيرة ، بملابس اليوجا من خلال ارتدائها بنطلون أسود ليجن وتيشيرت مكشوف الأكتاف رياضى، وكانت حافية القدمين.أما من الناحية الجمالية اعتمدتعلى الظهور بدون مكياج، وقامت برفع شعرها وهو ما زاد من أناقتها.