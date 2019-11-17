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أخبار العالم

4 اتهامات تلاحق الرئيس الإيراني.. أول تحرك من البرلمان ضد روحاني

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 05:00 م
الرئيس الإيراني حسن
الرئيس الإيراني حسن روحاني
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وكالات
أفادت وكالة "إيسنا" الإيرانية، اليوم الأحد، بوجود طلب لاستجواب الرئيس الإيراني حسن روحاني، جاء على خلفية الوضع الاقتصادي في البلاد وسوء الإدارة التنفيذية.

وأضافت الوكالة أن من بين أسباب طلب استجواب روحاني، قرار رفع أسعار البنزين من دون الرجوع إلى البرلمان.

وفي معرض طلبه استجواب الرئيس الإيراني ، ركز رجل الدين والنائب المحافظ عن مدينة قم، مجتبى ذو النور، على أربعة محاور، هي:

1. خطاب التفرقة الذي يتبعه روحاني.

2. تطبيق سياسات اقتصادية مكررة.

3. عدم الكفاءة في الإدارة التنفيذية للبلاد.

4. هبوط قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

وتشهد إيران مظاهرات احتجاجية عارمة مناهضة للحكومة بعد أن أعلنت السلطات، يوم الجمعة الماضي، رفع سعر لتر البنزين نحو 3 أضعاف.

ومن المتوقع أن يلقي روحاني، خلال ساعات، خطابا خلال اجتماع الحكومة حول خطة تقنين ورفع أسعار البنزين.
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