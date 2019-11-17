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فن

كل شخص يرتكب أخطاء في الحياة.. منة فضالي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها | شاهد

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 07:48 م
منة فضالى
منة فضالى
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سيد احمد
نشرت الفنانة منة فضالي صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت قائلة: "كل شخص يرتكب أخطاء في الحياة ، لكن هذا لا يعني أنه يتعين عليهم أن يدفعوا لهم بقية حياتهم .. في بعض الأحيان يتخذ الأشخاص الطيبون خيارات سيئة ، ولا يعني ذلك أنهم سيئون ، فهذا يعني أنهم بشر. ".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى : 

قمر - مشاء الله - عسل

وعلى جانب آخر تشارك منة فضالي حاليا في بطولة فيلم "ماكو" تأليف أحمد حليم، إخراج محمد هشام الرشيدي، ويشارك في بطولته بسمة، ناهد السباعي، والممثل التركي مراد يلدريم، ونيقولا معوض.

"ماكو" هو أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، وهي قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، عن 8 أفراد في رحلة في أعماق مياه البحر الأحمر، في مكانٍ مملوء بالذكريات.
كل شخص يرتكب أخطاء في الحياة.. منة فضالي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها | شاهد
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