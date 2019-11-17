كل شخص يرتكب أخطاء في الحياة.. منة فضالي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها | شاهد

نشرت الفنانة منة فضالي صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".





وعلقت قائلة: "كل شخص يرتكب أخطاء في الحياة ، لكن هذا لا يعني أنه يتعين عليهم أن يدفعوا لهم بقية حياتهم .. في بعض الأحيان يتخذ الأشخاص الطيبون خيارات سيئة ، ولا يعني ذلك أنهم سيئون ، فهذا يعني أنهم بشر. ".





وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى :





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وعلى جانب آخر تشارك منة فضالي حاليا في بطولة فيلم "ماكو" تأليف أحمد حليم، إخراج محمد هشام الرشيدي، ويشارك في بطولته بسمة، ناهد السباعي، والممثل التركي مراد يلدريم، ونيقولا معوض.



