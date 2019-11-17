ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مريض يعزف على البيانو أثناء استئصال ورم سرطاني من دماغه | صور

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:22 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف
استمتع مجموعة من الأطباء في إيطاليا بسماع موسيقى الجاز خلال إجرائهم عملية جراحية، حيث قام أحد المرضى بالعزف على البيانو أثناء خضوعه لجراحة عاجلة بمخه.

وبحسب قناة روسيا اليوم ، عزف مدرس الموسيقى ماوريتسيو بوفاليني على البيانو خلال استئصال الأطباء ورم سرطاني من دماغه داخل مستشفى تشيزينا بوسط إيطالي، وهو في كامل وعيه.

وأفادت القناة الروسية ان هذه التقنية التي يطلق عليها اسم "جراحة الدماغ المستيقظة" تساعد الأطباء في علاج أورام المخ ونوبات الصرع دون الإضرار بالمناطق المسؤولة عن الرؤية أو الكلام أو الحركة، حيث يظل المريض مستيقظاً  أثناء إجرائه للعملية ويمكنه الرد على الأسئلة التي يتلقاها، مما يسمح للجراحين في معرفة أنهم يعالجون الجزء الصحيح من الدماغ.                                 

وقال رئيس قسم الأعصاب في العيادة ، الدكتور لويجينو توساتو، إن الجراحة المعقدة والجراحة "الاستثنائية" كانت ناجحة، وأضاف أن الطريقة التي تم اختيارها هي أفضل خيار لإنقاذ حياة الشخص، مع ضمان الحفاظ في الوقت نفسه على "مهاراته الفنية والموسيقية".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كاد يودي بحياته.. استئصال ورم سرطاني ضخم من رقبة عجوز أمريكي.. صور

أبرزها ارتفاع درجة الحرارة.. أعراض وأسباب مرض السكرى الكاذب الذى يحدث للأطفال

أعراض الإصابة بـ سرطان الرحم

بنسبة 99.6 %.. باحثون يطورون نظام ذكاء اصطناعي يتنبأ بنوبات الصرع

ترشيحاتنا

محامي البنا: قانون الطفل لا يحترم المنطق وألمانيا وإنجلترا عدلوا مواد الحدث فيما يتعلق بعدة جرائم.. فيديو

وفاة والدة نجم الزمالك السابق

أنباء عن وجود قنبلة داخل مبنى التلفزيون الروسي

الزمالك لا يعرف الفوز مع صافرة أوتوجو حكم مباراة مازيمبي

ما بين الحجاب والباروكة .. 20 صورة أثارت الجدل لـ صابرين بعد خلع الطرحة

سحل طالب كفيف لطرده من محاضرة بجامعة عريقة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العرقسوس | 7 مشروبات تقضي على ألم التهاب الحلق

موجز السيارات اليوم .. مصاريف وبنود استيراد سيارة كهربائية.. أفضل 15 سيارة أوتوماتيك للسيدات.. أسعار كيا اليوم

بـ هاف ستومك.. دارين حداد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة