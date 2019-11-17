مريض يعزف على البيانو أثناء استئصال ورم سرطاني من دماغه | صور

استمتع مجموعة من الأطباء في إيطاليا بسماع موسيقى الجاز خلال إجرائهم عملية جراحية، حيث قام أحد المرضى بالعزف على البيانو أثناء خضوعه لجراحة عاجلة بمخه.





وبحسب قناة روسيا اليوم ، عزف مدرس الموسيقى ماوريتسيو بوفاليني على البيانو خلال استئصال الأطباء ورم سرطاني من دماغه داخل مستشفى تشيزينا بوسط إيطالي، وهو في كامل وعيه.





وأفادت القناة الروسية ان هذه التقنية التي يطلق عليها اسم "جراحة الدماغ المستيقظة" تساعد الأطباء في علاج أورام المخ ونوبات الصرع دون الإضرار بالمناطق المسؤولة عن الرؤية أو الكلام أو الحركة، حيث يظل المريض مستيقظاً أثناء إجرائه للعملية ويمكنه الرد على الأسئلة التي يتلقاها، مما يسمح للجراحين في معرفة أنهم يعالجون الجزء الصحيح من الدماغ.



