تفاصيل فوز 19 طالبة بمناصب قيادية في اتحاد طلاب الجامعات.. فيديو

قالت الطالبة دارين خليل أول طالبة تفوز برئاسة اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة، إن المرشحين لمنصب رئيس اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة هذا العام كان أكثر من نصف طالبات بنسبة 53%.



وأضافت دارين خليل خلال لقائها التلفزيوني فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن فوز 19 طالبة بمناصب قيادية فى اتحاد الطلاب بالجامعات المصرية ما بين رئيس اتحاد كلية ونائب رئيس اتحاد طلاب الكلية، مشيرة الى أن هذا الحدث كان فريد من نوعه.



وأوضحت أول طالبة تفوز برئاسة اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة، أن فى كلية الآداب بجامعة القاهرة هناك من يتولون منصب رئيس اتحاد الطلاب ونائب رئيس الاتحاد طالبات.



وأكدت دارين خليل، أنها تحب العمل التطوعى، مضيفة إنها تطمح فى تقديم جميع المساعدات وحل المشاكل لجميع الطلاب بجامعة القاهرة.