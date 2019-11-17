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فن

بإطلالة ساحرة .. هند صبرى تتألق فى أحدث ظهور لها | شاهد

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 11:08 م
هند صبرى
هند صبرى
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سيد احمد
نشرت الفنانة هند صبرى صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".


وظهرت الفنانة هند صبرى بإطلالة ساحرة وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :


قمر - ملكة - بحبك


ويذكر أن النجمة هند صبري وسفيرة النوايا الحسنة لدى برنامج الأغذية العالمي  زارت أكبر مخيم للاجئين في العالم يضم مليون لاجئ روهينجي.
بإطلالة ساحرة .. هند صبرى تتألق فى أحدث ظهور لها | شاهد
بإطلالة ساحرة .. هند صبرى تتألق فى أحدث ظهور لها | شاهد
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