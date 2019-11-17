ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

كنيسة مارمرقس بشيكاغو تحتفل بيوبيلها الذهبي وبداية خدمة الكنيسة بوسط أمريكا

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 11:14 م
صدى البلد
Advertisements
كتب - سامح سلام
احتفلت كنيسة القديس مارمرقس الرسول بمدينة شيكاغو الأمريكية باليوبيل الذهبي لتأسيسها وبدء الخدمة بمنطقة وسط غرب الولايات المتحدة الأمريكية.

حضر الاحتفالية السفير الدكتور سامح أبو العينين قنصل مصر فى شيكاغو والدكتور محمد عيسى ممثل الأزهر الشريف ولفيف من كهنة وممثلى الكنائس فى وسط أمريكا والمهندس كميل حليم رجل الاعمال المصرى والدكتوره هدى حليم رئيس جمعية المحافظة على التراث القبطى وعدد من الأقباط من أساتذة الجامعات والخبراء.

وتضمنت الاحتفالية عرض كلمة مسجلة وجهها قداسة البابا تواضروس الثاني للكنيسة المحتفلة تم بثها خلال الاحتفالية.

وتم تقديم عرض تاريخي لبداية الخدمة فى شيكاغو كما ألقيت عدة كلمات وقدمت كذلك نبذة عن خدمة الشباب ومدارس الأحد وأسماء كهنة الكنائس بشيكاغو. كما قدمت الكنيسة نبذة عن مصر وتاريخها والمعالم السياحية بها. وقدم كورال الكنيسة باقة من الترانيم والألحان.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يفتتح مبنى خدمات "الأمير" في احتفال كنيسة جوراجيوس بأبو طاقية

البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بكنيسة جوراجيوس في شبرا

البابا تواضروس يكرم المتميزين في مشروع تطوير التعليم الكنسي

سكرتير المجمع المقدس: البابا تواضروس اهتم بالتعليم الكنسي منذ جلوسه على كرسي مارمرقس

البابا تواضروس يستقبل كاردينال جزيرة صقلية وعمدة أجريجنتو الإيطالية

البابا تواضروس الثاني يعزي مطران البحيرة في رحيل كاهن الضهرية

ترشيحاتنا

شاهد.. أول فيديو لانهيار برج كهرباء أوسيم

الزمالك لا يعرف الفوز مع صافرة أوتوجو حكم مباراة مازيمبي

تريند الفن | حقيقة تبرع هيثم أحمد زكي بثروته لدار أيتام.. وأبناء عمرو دياب يحرجون والدهم على تويتر

تعليق مثير من نجيب ساويرس على قضية محمود البنا

بـ هاف ستومك.. دارين حداد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

لو مش عاجبك اتفضل .. تفاصيل مشادة سليمان وهدان ووزير الصناعة داخل البرلمان | فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنتخب الأولمبي جاهز لمواجهة جنوب أفريقيا .. صور

العرقسوس | 7 مشروبات تقضي على ألم التهاب الحلق

موجز السيارات اليوم .. مصاريف وبنود استيراد سيارة كهربائية.. أفضل 15 سيارة أوتوماتيك للسيدات.. أسعار كيا اليوم