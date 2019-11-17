كنيسة مارمرقس بشيكاغو تحتفل بيوبيلها الذهبي وبداية خدمة الكنيسة بوسط أمريكا

احتفلت كنيسة القديس مارمرقس الرسول بمدينة شيكاغو الأمريكية باليوبيل الذهبي لتأسيسها وبدء الخدمة بمنطقة وسط غرب الولايات المتحدة الأمريكية.



حضر الاحتفالية السفير الدكتور سامح أبو العينين قنصل مصر فى شيكاغو والدكتور محمد عيسى ممثل الأزهر الشريف ولفيف من كهنة وممثلى الكنائس فى وسط أمريكا والمهندس كميل حليم رجل الاعمال المصرى والدكتوره هدى حليم رئيس جمعية المحافظة على التراث القبطى وعدد من الأقباط من أساتذة الجامعات والخبراء.



وتضمنت الاحتفالية عرض كلمة مسجلة وجهها قداسة البابا تواضروس الثاني للكنيسة المحتفلة تم بثها خلال الاحتفالية.



وتم تقديم عرض تاريخي لبداية الخدمة فى شيكاغو كما ألقيت عدة كلمات وقدمت كذلك نبذة عن خدمة الشباب ومدارس الأحد وأسماء كهنة الكنائس بشيكاغو. كما قدمت الكنيسة نبذة عن مصر وتاريخها والمعالم السياحية بها. وقدم كورال الكنيسة باقة من الترانيم والألحان.

