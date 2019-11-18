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حوادث

ضبط 40 قطعة سلاح ناري و138 قضية مخدرات بالمحافظات

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 02:01 ص
مخدرات - ارشيفية
مخدرات - ارشيفية
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ففى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء ضبط (عدد 40 قطعة سلاح نارى، بحوزة 17 متهما) .. وذلك على النحو التالى:-
(2) بندقية آلية، و (22) بندقية خرطوش، و طبنجة، و (15) فرد محلى، و (19) طلقة مختلفة الأعيرة، و (222) قطعة سلاح أبيض.

و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (55155) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:
(178) حكم جناية، و (16428) حكم حبس جزئى، و (3096) حكم حبس مستأنف، و (27555) غرامة، و (7898) مخالفة.

و فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (138) قضية مخدرات بحوزة (147) متهم ، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر البانجو وزنت ( 18,940 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 3,740 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت ( 812 جرام )، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1,115 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الفودو وزنت ( 190 جرام)، و كمية من مخدر الشابو وزنت ( 335 جرام)، و كمية من البودرة المخدرة وزنت ( 40 جراما)، و عدد (1488) قرص مخدر .

و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (2) تشكيل عصابى، ضما (4) متهمين، ارتكبوا (13) حادثا.

و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط (26) متهما.

و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (15) متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

و فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة (4 سيارات).

و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (405) دراجة نارية مخالفة.

و فى مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة تم ضبط (29735) مخالفة مرورية، ضبط (123) قضية بيئية.

و فى مجال فحص السائقين تم فحص (127) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، تبين إيجابية (12) منهم .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.
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