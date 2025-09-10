قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الخارجية الفرنسية: الوساطة المصرية القطرية لا غنى عنها للإفراج عن المحتجزين بغزة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن وزارة الخارجية الفرنسية أصدرت بيانًا رسميًا أعربت فيه عن تقديرها الكبير للجهود المصرية والقطرية المشتركة في السعي نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الوساطة تمثل عنصرًا أساسيًا في تهدئة الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع.

فرنسا: الوساطة المصرية القطرية لا غنى عنها للإفراج عن المحتجزين

وأكدت الخارجية الفرنسية أن الوساطة الثنائية بين مصر وقطر تُعد "لا غنى عنها" في سبيل التوصل إلى اتفاقات تضمن الإفراج عن المحتجزين لدى الأطراف الفلسطينية في غزة، لافتة إلى أن استمرار هذا التعاون المشترك يسهم في تعزيز فرص التهدئة والاستقرار في المنطقة.

باريس تعرب عن قلقها من غارات إسرائيل على الدوحة

وفي سياق متصل، أعربت فرنسا عن قلقها البالغ من الغارات الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة، ووصفتها بأنها تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مبرر في سياق الأزمة الإقليمية، مؤكدة أنها تتابع التطورات عن كثب وباهتمام شديد.

الخارجية الفرنسية: نتضامن مع قطر ونؤكد احترام سيادتها

كما شددت الخارجية الفرنسية على تضامنها الكامل مع دولة قطر، حكومةً وشعبًا، في مواجهة أي اعتداء خارجي، مؤكدة في الوقت نفسه على تمسكها بمبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفضها لأي خرق للقانون الدولي.

دعوة فرنسية لوقف التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية

واختتم البيان بالدعوة إلى وقف التصعيد فورًا في كافة جبهات الصراع، وتشجيع كافة الأطراف على اللجوء إلى الحوار والوساطة، مشيرة إلى أن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم وعادل في المنطقة.

وقف إطلاق النار وزارة الخارجية الفرنسية قناة القاهرة الإخبارية

