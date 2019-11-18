اخبار الفن.. صابرين تخلع الحجاب وتعلق : أمر شخصي .. سر بكاء حلا شيحة.. ورسالة شريهان لـ عادل إمام

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:
صابرين لـ صدى البلد: خلع الحجاب أمر شخصي وحريصة على الاحتشام
أكدت الفنانة صابرين أنها قامت بخلع الحجاب، لافتة إلى أن الصور التي نشرتها عبر حساباتها على السوشيال ميديا بدون حجاب صحيحة وليست "باروكة".
شاهد | صابرين تخلع الحجاب
نشرت الفنانة صابرين صورة جديدة لها تظهر فيها لأول مرة بدون حجاب، وهو الأمر الذى يشير إلى خلعها للحجاب، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
مقتل السلطان الفاتح .. شاهد | الحلقة الأولى من ممالك النار
عرضت اليوم الحلقة الأولى من مسلسل "ممالك النار" والذى يحظى باهتمام كبير من المهتمين بهذه الحقبة الزمنية وهى عصر المماليك.
بعد شائعة وفاته | شريهان توجه رسالة مؤثرة للفنان عادل إمام
نشرت الفنانة شريهان تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وجهت فيه رسالة مؤثرة الى الفنان عادل إمام بعد شائعة مرضه ووفاته.
رغم إيرادات الجوكر الضخمة | أجر ضعيف لـ خواكين فينيكس | تعرف عليه
استطاع فيلم "الجوكر" ان يحقق رسميا إيرادات بلغت المليار دولار وبهذا الايراد يعد الجوكر العمل الاول الذى يتجاوز المليار دولار فى تاريخ تصنيف R.
ضحايا ومجبرون.. انهيار حلا شيحة من البكاء والسبب طفل.. تفاصيل
نشرت الفنانة حلا شيحة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام على صورة لطفل يتواجد فى الشارع وتبدو عليه علامات الحزن وينهار من البكاء وهو الامر الذى دفعها أيضا للدخول فى نوبة بكاء.
صابرين لـ صدى البلد: خلع الحجاب أمر شخصي وحريصة على الاحتشام
أكدت الفنانة صابرين أنها قامت بخلع الحجاب، لافتة إلى أن الصور التي نشرتها عبر حساباتها على السوشيال ميديا بدون حجاب صحيحة وليست "باروكة".
شاهد | صابرين تخلع الحجاب
نشرت الفنانة صابرين صورة جديدة لها تظهر فيها لأول مرة بدون حجاب، وهو الأمر الذى يشير إلى خلعها للحجاب، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.
مقتل السلطان الفاتح .. شاهد | الحلقة الأولى من ممالك النار
عرضت اليوم الحلقة الأولى من مسلسل "ممالك النار" والذى يحظى باهتمام كبير من المهتمين بهذه الحقبة الزمنية وهى عصر المماليك.
بعد شائعة وفاته | شريهان توجه رسالة مؤثرة للفنان عادل إمام
نشرت الفنانة شريهان تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وجهت فيه رسالة مؤثرة الى الفنان عادل إمام بعد شائعة مرضه ووفاته.
رغم إيرادات الجوكر الضخمة | أجر ضعيف لـ خواكين فينيكس | تعرف عليه
استطاع فيلم "الجوكر" ان يحقق رسميا إيرادات بلغت المليار دولار وبهذا الايراد يعد الجوكر العمل الاول الذى يتجاوز المليار دولار فى تاريخ تصنيف R.
ضحايا ومجبرون.. انهيار حلا شيحة من البكاء والسبب طفل.. تفاصيل
نشرت الفنانة حلا شيحة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام على صورة لطفل يتواجد فى الشارع وتبدو عليه علامات الحزن وينهار من البكاء وهو الامر الذى دفعها أيضا للدخول فى نوبة بكاء.