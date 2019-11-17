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فن

مقتل السلطان الفاتح .. شاهد | الحلقة الأولى من ممالك النار

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 11:44 م
ممالك النار الحلقة
ممالك النار الحلقة الاولى
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أحمد إبراهيم
عرضت اليوم الحلقة الأولى من مسلسل "ممالك النار" والذى يحظى باهتمام كبير من المهتمين بهذه الحقبة الزمنية وهى عصر المماليك.

وبدأت الحلقة الأولى بوفاة السلطان الفاتح "محمد بن مراد" الذى وصل إلى السلطة العثمانية بعد قتال مع ثلاثة من أشقائه، وبعد أن أصبح سلطانا أمر بقتل شقيقه أحمد الذى لم يبلغ عمره 16 عاما.

مسلسل «ممالك النار» يحكي عن فترة الحكم العثماني وإسقاطهم للمماليك ويشارك فيه عدد من نجوم الوطن العربي بجانب خالد النبوي منهم منى واصف ومن تونس فتحي الهداوي وخالد هويسة ومن إخراج البريطاني بيتر ويبر، ويشارك في إنتاجه عدد كبير من الشركات منها منصة Netflix..

ويجسد النبوي دور السلطان الأشرف طومان باي، آخر سلاطين الدولة المملوكية في مصر والذي خاض حربا ضد الجيش العثماني، قبل هزيمته وسقوط مصر تحت سيطرة العثمانيين.
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