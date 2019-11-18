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رياضة

جريزمان يقود فرنسا لفوز سهل على ألبانيا.. والتأهل إلى يورو 2020 بمشاركة تركيا

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 01:28 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نجح أنطوان جريزمان في قيادة منتخب بلاده للتغلب بهدفين دون رد، على مضيفه منتخب ألبانيا اليوم الأحد في ختام مبارياته بالمجموعة الثامنة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وبلغت تركيا نهائيات يورو 2020 بتعادلها سلبيا مع أيسلندا في إسطنبول ضمن المجموعة الثامنة، وهي النتيجة التي سمحت لفرنسا بطلة العالم بحجز مقعدها عن هذه المجموعة أيضا قبل أن تخوض مباراتها لاحقا ضد مولدوفا.

وتتفوق تركيا متصدرة المجموعة على أيسلندا بفارق 4 نقاط قبل نهاية التصفيات بجولة واحدة، في حين تأتي فرنسا في المرتبة الثانية بفارق 3 نقاط عن أيسلندا، ولأنها تتفوق على الأخيرة في المواجهات المباشرة فقد ضمنت تأهلها أيضا.

وباتت تركيا وفرنسا سابع وثامن منتخب تواليا يحجز مقعده في النهائيات القارية، بعد إسبانيا وبلجيكا وإيطاليا وروسيا وبولندا وأوكرانيا.
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