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رياضة

أحمد بلال: أتمنى أن يقدم مصطفى محمد على الاحتراف

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 04:01 ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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حسن العمدة
تمنى أحمد بلال مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن يخوض مصطفى محمد مهاجم الزمالك تجربة الاحتراف قريبا.

وقال بلال في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد" تعليقًا على أمنية عدد من جماهير الأهلي لرحيل مصطفى محمد واحترافه "أتمنى أن يحترف أي لاعب عنده امكانيات".

واضاف "بالتأكيد أتمنى احتراف مصطفى محمد، هذه الخطوة ستقوم بتقصير المسافات على اللاعب من أجل قيادة هجوم منتخب مصر".

واختتم "من الأفضل حاليًا أن تلعب بمحمد صلاح في مركز المهاجم لأننا لا نملك مهاجمين قادرين على قيادة المنتخب".
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