مفاجأة للجماهير المصرية بشأن أسعار تذاكر أمم إفريقيا تحت 23 عاما

كشف عمرو البرتقالى رئيس لجنة التذاكر ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة المقامة حاليا فى مصر، أن اللجنة لم تجري أي تعديلات على أسعار تذاكر البطولة فى الدور الثاني رغم تأهل المنتخب الوطني للدور قبل النهائى، وكل ما أثير حول وجود أى زيادة ليس له أساس من الصحة.





وتابع البرتقالى، أن اللجنة حددت أسعار التذاكر من أول مباراة حتى النهائى، وحرصت اللجنة أثناء تحديد أسعار التذاكر مراعاة جميع الفئات، لحضور أكبر عدد من الجماهير فى البطولة لدعم ومساندة المنتخب.



