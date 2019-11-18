مفاجأة للجماهير المصرية بشأن أسعار تذاكر أمم إفريقيا تحت 23 عاما

كشف عمرو البرتقالى رئيس لجنة التذاكر ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة المقامة حاليا فى مصر، أن اللجنة لم تجري أي تعديلات على أسعار تذاكر البطولة فى الدور الثاني رغم تأهل المنتخب الوطني للدور قبل النهائى، وكل ما أثير حول وجود أى زيادة ليس له أساس من الصحة.
وتابع البرتقالى، أن اللجنة حددت أسعار التذاكر من أول مباراة حتى النهائى، وحرصت اللجنة أثناء تحديد أسعار التذاكر مراعاة جميع الفئات، لحضور أكبر عدد من الجماهير فى البطولة لدعم ومساندة المنتخب.
يذكر أن المنتخب صعد للدور قبل النهائى للبطولة بعد حصوله على المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط ومن المقرر أن يواجه غدا الثلاثاء منتخب جنوب إفريقيا فى مباراة قبل النهائى فيما يواجه منتخب غانا نظيره كوت ديفوار.