بالأحمر النارى.. نسرين طافش تستعرض أناقتها فى دبى

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بمقطع فيديو لها خلال مشاركتها فى حفل مجلة ELLE العالمية المقام فى مدينة دبي الإماراتية.أطلت نسرين طافش فى الفيديو بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستانا أحمر طويلا بأكمام مكشوفة، وحمل التصميم توقيع مصممة الأزياء مرمر حليم، واتسم التصميم بقصته المختلفة والمميزة.أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت نسرين طافش على تسريحة شعر من أنامل المصفف Rose Arbaji، فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان التى كشفت عن جمال ملامحها.