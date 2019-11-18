القاهرة تستضيف اجتماعا بشأن سد النهضة أوائل ديسمبر المقبل

تستضيف القاهرة اجتماعا جديدا لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي مطلع شهر ديسمبر المقبل، طبقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات واشنطن الأخيرة.



وقالت وزارة الري إن اجتماع وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا انتهى بالاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول المسائل الخلافية كافة خلال الاجتماع الثاني، والمقرر عقده بالقاهرة، يومي 2 و3 ديسمبر المقبل.



وأشارت وزارة الري، في بيان لها، على "فيس بوك"، إلى أن "الاجتماع الذي استضافته العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على مدار يومين، شهد تبادل المناقشات الفنية بين الوفود المشاركة بخصوص رؤية كل دولة فيما يخص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".



وأضافت: "وخلال الاجتماع جرت مناقشة العناصر الفنية الحاكمة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد وحالة إعادة الملء بالإضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاث وتم عرض وجهة نظر كل دولة في هذه العناصر".



واجتماع أديس أبابا هو الأول من أربعة اجتماعات جرى الاتفاق على عقدها خلال لقاء وزراء خارجية الدول الثلاث في العاصمة الأمريكية واشنطن، برعاية وزير الخزانة وحضور رئيس البنك الدولي.



وشهد الاجتماع حضور وزراء المياه والوفود الفنية من الدول الثلاث، بالإضافة إلى ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين.