ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القاهرة تستضيف اجتماعا بشأن سد النهضة أوائل ديسمبر المقبل

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:34 ص
صورة لاجتماع واشنطن
صورة لاجتماع واشنطن حول سد النهضة مطلع شهر نوفمبر الجاري
Advertisements
محمد وديع
تستضيف القاهرة اجتماعا جديدا لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي مطلع شهر ديسمبر المقبل، طبقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات واشنطن الأخيرة.

وقالت وزارة الري إن اجتماع وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا انتهى بالاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول المسائل الخلافية كافة خلال الاجتماع الثاني، والمقرر عقده بالقاهرة، يومي 2 و3 ديسمبر المقبل.

وأشارت وزارة الري، في بيان لها، على "فيس بوك"، إلى أن "الاجتماع الذي استضافته العاصمة الإثيوبية أديس أبابا على مدار يومين، شهد تبادل المناقشات الفنية بين الوفود المشاركة بخصوص رؤية كل دولة فيما يخص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".

وأضافت: "وخلال الاجتماع جرت مناقشة العناصر الفنية الحاكمة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد وحالة إعادة الملء بالإضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاث وتم عرض وجهة نظر كل دولة في هذه العناصر".

واجتماع أديس أبابا هو الأول من أربعة اجتماعات جرى الاتفاق على عقدها خلال لقاء وزراء خارجية الدول الثلاث في العاصمة الأمريكية واشنطن، برعاية وزير الخزانة وحضور رئيس البنك الدولي.

وشهد الاجتماع حضور وزراء المياه والوفود الفنية من الدول الثلاث، بالإضافة إلى ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحل يقترب.. خطوات مهمة على طريق إنهاء أزمة سد النهضة

الوساطة الأمريكية تنعش مفاوضات سد النهضة.. ما الخطوات الإيجابية في اجتماع مصر وإثيوبيا والسودان؟.. دور البنك الدولي في المحادثات.. الخريطة الزمنية للمرحلة المقبلة

بمشاركة البنك الدولي والولايات المتحدة..اجتماعات سد النهضة تنطلق غدا في العاصمة الإثيوبية.. اقتراح بطرح مشروعات تنموية تجمع الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل المهدرة.. والهدف حلول ترضي جميع الأطراف

بمشاركة واشنطن والبنك الدولى.. انطلاق اجتماعات مفاوضات سد النهضة في أديس أبابا

الري: بحث قواعد ملء سد النهضة فى الاجتماع الأول.. وعقد لقاء بالقاهرة 2 ديسمبر

وزير الري السوداني يعلن التوصل إلى أول اتفاق بشأن ملء خزان سد النهضة

ترشيحاتنا

ما حكم حبس البول والريح أثناء الصلاة .. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

صبري فواز: بنتي صبا موهوبة.. ولا أمانع دخولها المجال الفني بشرط

بالزي التقليدي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جزر القمر

حكم قول الزوج لزوجته تحرمين علي لو فعلت كذا.. المفتى السابق يجيب

تصفيات أمم أفريقيا 2021 .. موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة

بالروج الأحمر.. لقاء الخميسي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب وبدونه .. 10 صور تبرز جمال صابرين

من دبي .. مصر وثلاث دول عربية تنتفض ضد الإرهاب

على عكس صابرين وحلا شيحة.. نجمات متمسكات بالحجاب .. صور