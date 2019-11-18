جامعة الدول تكشف سبب تأجيل القمة العربية الأفريقية للعام المقبل

أعلنت جامعة الدول العربية اليوم،عن تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية التي كان من المقرر عقدها فى 25 نوفمبر بالعاصمة السعودية الرياض.



وأوضحت الجامعة فى بيان لها اليوم، أن السعودية - بصفتها الدولة المضيفة للقمة – أخطرت كل من الأمانة العامة للجامعة ومفوضية الاتحاد الأفريقي بقرارها لتأجيل القمة، على أن يتم الاستقرار على موعد جديد لعقدها خلال الربع الأول من عام 2020 .



وأشار مصدر بالجامعة العربية إلى أن قمة الرياض ستكون الخامسة من نوعها التي تنعقد في سياق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الدول العربية والأفريقية، إذ انطلقت هذه المسيرة بانعقاد القمة العربية الأفريقية الأولى بالقاهرة عام 1977 ، واستضافت مدينة سرت الليبية القمة الثانية عام 2010 ، ثم عُقدت القمة الثالثة في الكويت عام 2013 ، وانعقدت القمة الرابعة في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.