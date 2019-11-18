حزنت لوفاته الإمارات ونكست أعلامها 3 أيام | من هو الشيخ سلطان بن زايد؟





شغل منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأدار شؤونها بحكمة واقتدار، ويعتبر من أشد المهتمين بالحفاظ على تراث الإمارات وعادات وتقاليد شعبه. ولذلك فهو يرأس نادي تراث الإمارات ويتابعه ويهتم به اهتمامًا خاصًا. ولقد سمي بهذا الاسم على اسم جده سلطان بن زايد بن خليفة آل نهيان حاكم إمارة أبوظبي سابقًا.



تعليمه

تلقى تعليمه الأولي في العين وأبوظبي، وواصل دراسته في بيروت. وتخرج عام 1973 م من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا. والتحق بدورات عسكرية خارجية في كل من باكستان ومصر. وفي عام 1974م، عين نائبًا لقائد قوات دفاع أبوظبي. وفي عام 1976م عين قائدًا للمنطقة العسكرية الغربية. تولى رئاسة اتحاد الإمارات لكرة القدم من عام 1976 إلى عام 1981.



أعماله

عام 1978م، عين قائدًا عامًا للقوات المسلحة. وتولى عام 1988م، رئاسة دائرة الأشغال العامة في إمارة أبو ظبي. وتقلد عام 1990م منصب نائب رئيس مجلس الوزراء. أنشأ سلطان بن زايد عام 1993م «نادي تراث الإمارات» برئاسته.



عام 1999م، أنشأ «مركز زايد للتراث والتاريخ» في مدينة العين. وفي العام ذاته أسس وترأس مركز زايد للتنسيق والمتابعة ومن ثم المركز الثقافي الإعلامي الخاص به. إلى جانب ذلك يشغل سلطان بن زايد العديد من المناصب الأخرى منها عضويته في المجلس الأعلى للبترول ومجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار.





وساهم من خلال المواقع العسكرية التي شغلها في إيصال القوات المسلحة إلى ما وصلت إليه من مستوى رفيع في التدريب والتجهيز والتسليح، وذلك من خلال العمل على تطبيق دراساته في التدريبات الميدانية. كما اهتم بتوسيع نطاق الثقافة العسكرية بالنسبة للضباط وضباط الصف، والجنود، فعمل على تكثيف الدورات والبعثات الداخلية والخارجية إلى الدول الشقيقة والصديقة عدة مرات.





وحققت دائرة الأشغال خلال فترة تولي سمو الشيخ سلطان بن زايد رئاسة الدائرة العديد من الإنجازات الحضارية والعمرانية الكبيرة، حيث قامت بتنفيذ وإنجاز العديد من المشروعات العملاقة التي ساهمت في عملية البناء والتطوير والازدهار والتقدم لإمارة أبوظبي، ولقد تم ربط البلاد بشبكة طرق حديثة وبناء الجسور والمساكن والمدارس والمعاهد والمساجد والمستشفيات والعيادات الطبية والأندية الرياضية والدوائر الحكومية والفنادق والأماكن الترفيهية والسياحية.





يوجد في ديوانه إدارة شؤون المواطنين التي تهتم بطلباتهم من علاج وتعليم وتوزيع قطع أراض ومساكن ومنح مالية وغير ذلك. أضف إلى ذلك صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 373/30/2000 بشأن إنشاء مكتب شكاوى وتظلمات الموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية وإلحاقه بمكتب سموه.



تمتد هوايات سلطان بن زايد إلى رياضة الصيد بالصقور، والفروسية، حيث أقام ناديًا للفروسية على أسس مدروسة، فضلًا عن الاهتمام بأمهات الكتب ونصوص التراث.





نعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، شقيقه الشيخ سلطان بن زايد، ممثل رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم الاثنين.وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت وزارة شئون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.سلطان بن زايد بن سلطان بن زايد بن خليفة بن شخبوط بن ذياب بن عيسى بن نهيان آل نهيان، ممثل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق لدولة الإمارات العربية المتحدة. من مواليد العام 1955م وهو الابن الثاني للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.