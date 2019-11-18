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رياضة

رسميًا.. جاريدو مدربًا لـ النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي فى أبطال أفريقيا

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 08:39 م
خوان كارلوس جاريدو
خوان كارلوس جاريدو
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نور عادل
أعلن نادي النجم الساحلي التونسي اليوم الاثنين عن تولي المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

ونشر نادي النجم الساحلي عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " تولي جاريدو مهمة الفريق خلفا لفوزي البنزرتي المدير الفني للفريق.

ويستعد الفريق الساحلي لمواجهة الأهلي في ملعب رادس يوم 29 نوفمبر الجاري، فى افتتاحية مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان المدرب الإسباني قد تولى تدريب الأهلي واستطاع التتويج ببطولة الكونفدرالية، وتوج بالبطولة ذاتها مع الرجاء البيضاوي المغربى.
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