ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2021

تعادل منتخب كينيا مع نظيره منتخب توجو بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين في نيروبي ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.



وعقب هذا التعادل أصبح منتخب جزر القمر يتصدر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما منتخب كينيا يتقاسم الوصافة مع منتخب مصر.



ويملك منتخبا كينيا ومصر نقطتين من التعادل في المواجهتين الأولى والثانية من التصفيات، بينما يأتي منتخب توجو في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة من تعادل وهزيمة.



ومن المنتظر ان يعود منتخب مصر للمشاركة في تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 من جديد يوم 31 أغسطس 2020.