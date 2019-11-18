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رياضة

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2021

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 08:36 م
صدى البلد
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نور عادل
تعادل منتخب كينيا مع نظيره منتخب توجو بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين في نيروبي ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وعقب هذا التعادل أصبح منتخب جزر القمر يتصدر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما منتخب كينيا يتقاسم الوصافة مع منتخب مصر.

ويملك منتخبا كينيا ومصر نقطتين من التعادل في المواجهتين الأولى والثانية من التصفيات، بينما يأتي منتخب توجو في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة من تعادل وهزيمة.

ومن المنتظر ان يعود منتخب مصر للمشاركة في تصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 من جديد يوم 31 أغسطس 2020.
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