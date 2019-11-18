هانى شاكر يختتم جولته في أمريكا.. صور

اختتم أمير الغناء العربي هاني شاكر مساء أمس الأحد جولته بالولايات المتحدة الأمريكية بحفل غنائي علي مسرح السيفيك سنتر بمدينة دترويت بولاية متشيجان والذي وصف بالأضخم من حيث الحضور من أبناء الجاليات العربية في تاريخ المسرح.



وصل الفنان الكبير هاني شاكر مسرح السيفيك سنتر بصحبة مدير اعماله تامر عبد المنعم وكان في استقبالهما منظم الحفل ربيع رضا stage on fire وال dj تامر يحي منظم الحفلات المصري العالمي .



وتألق امير الغناء بعدد كبير من أغانيه الرومانسية والطربية التي اشعلت آجواء المسرح طوال الحفل منها"أنا قلبى ليك" و"على الضحكاية" و"نسيانك صعب أكيد" و"هشكى لمين يا عين" و"يا ريتنى" و" لسة بتسألى" و"متهدديش" و"طاير يا هوى" و"بلدى" و"مسا النور والهنا".. بالإضافة إلى "جانا الهوا" و"سواح للعندليب وغيرها .



وعقب انتهاء الحفل حرص الفنان الكبير هاني شاكر علي تلبية رغبات محبيه من المصريين وأبناء الجاليات العربية وتبادل معهم الصور التذكارية و ال selfie .



وكان أمير الغناء العربي قد أحيا مساء أمس الأول حفلا ناجحا داخل أكبر قاعات فندق باريس لاس فيجاس بولاية نيفادا الأمريكية ضمن جولته الغنائية بالولايات المتحدة ومن المقرر أن يصل القاهرة مساء غد الثلاثاء.

