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ديني

فتح المقص ليلا.. حرّمه الأجداد.. خبير طاقة يكشف معلومات مهمة.. والأزهر يحسم الأمر

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:27 م
فتح المقص ليلا
فتح المقص ليلا
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محمد صبري عبد الرحيم
روج الأجداد والآباء أفكارًا كثيرة للأطفال في الصغر وكثيرًا ما كُنا نسمعها منهم ونُطبقها دون النظر والتأكد من صحة المعلومة، ومن هذه الجمل: «لا تتركوا المقص مفتوحا فهو يجلب النكد».. فهل هذه المعلومة صحيحة.. وهل فتح المقص ليلا حرام؟.

ترك المقص مفتوحًا يجلب النكد
قالت الدكتورة سها عيد، خبير علم الطاقة، إن ترك المقص مفتوحًا يجلب النكد في المنزل لأن الإنسان محاط بهالة من النور كلما كانت الطاقة الإيجابية للشخص عالية كلما ازدادت تلك الهالة، ولكن عند فتح وغلق المقص كثيرًا يؤدي إلى تقصيف تلك الهالة ما يصيب الإنسان بالضيق والحزن.

فائدة رش الملح في أركان المنزل 
وأكدت خبير علم الطاقة، أن رش الملح في أركان المنزل ليس خرافة إنما هو عامل جيد في المنزل لطرد الطاقة السلبية منه، لافتة إلى أن الملح الأفضل في الاستخدام لهذا الغرض هو الملح الطبيعي الخشن المستخرج من البحر.

لا تترك الحذاء مقلوبًا
ونوهت بأن مصطلح «لا تترك الحذاء مقلوبًا حتى لا يجلب الطاقة السلبية والنكد» فهى عادة قديمة يتوارثها الأجيال بأنها صفة غير جيدة، حيث إن رؤية الغبار أسفل الحذاء يؤثر بالسلب على نفسية الأشخاص، منوهة بأن تواجد الحشرات في المنزل مثل النمل والصراصير رغم نظافة المنزل تدل على وجود طاقة سلبية به.

حكم فتح المقص ليلًا:
نبه الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، الى أن بعض الناس يعتقدون خطأ أن فتح وغلق المقص يتسببان في إشعال المشكلات بين الزوجين.

وأضاف «الجندي» لـ«صدى البلد»، أن هذه الأمور خرافات لا أصل لها في الدين، ويجب على المسلم ألا يؤمن بها، لأنها خرافات من باب الشؤم المنهي عنه في الشرع المطهَّر.
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