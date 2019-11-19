هانى حتحوت يكشف مفاجأة عن إقالة حسام البدري | فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن وضع 60 ألف جنيه مكافأة للاعبين في حال الفوز على منتخب جزر القمر ، تقليل من منتخب مصر.



وأكد: خلال تقديم برنامج «الماتش» المذاع على « صدى البلد»، أن لدينا مشكلة في التعادل مع منتخبات ضعيفة جدًا وهذا يؤثر على تصنيف مصر مستقبلًا، مطالبًا غير القادر بالرحيل.



وأضاف: محمد صلاح غيابه مؤثر فنيًا ولكن ليس في مباراة جزر القمر.



وأوضح: أنه ليس هناك حديث عن إقالة الجهاز الفني، ويجب أن يكون حسام البدري أكثر تركيزًا، مضيفًا أن المشكلة الكبرى تكمن في عدم وجود دوري وجمهور وكرة حقيقية.



وأشار: إلى أن التصنيف الأفريقي، يشمل السنغال أولا ثم تونس ونيجيريا والجزائر والمغرب ومصر التي تلاحقها غانا والكاميرون. وتابع أن هناك حتمالية خروج مصر من أول 10 منتخبات أفريقية في التصنيف العالمي .