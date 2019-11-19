ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هانى حتحوت يكشف مفاجأة عن إقالة حسام البدري | فيديو

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 12:09 ص
حسام البدري مدرب
حسام البدري مدرب منتخب مصر
Advertisements
حسن العمدة
قال الإعلامي هاني حتحوت، إن وضع 60 ألف جنيه مكافأة للاعبين في حال الفوز على منتخب جزر القمر ، تقليل من منتخب مصر.

وأكد: خلال تقديم برنامج «الماتش» المذاع على « صدى البلد»، أن لدينا مشكلة في التعادل مع منتخبات ضعيفة جدًا وهذا يؤثر على تصنيف مصر مستقبلًا، مطالبًا غير القادر بالرحيل.

وأضاف: محمد صلاح غيابه مؤثر فنيًا ولكن ليس في مباراة جزر القمر.

وأوضح: أنه ليس هناك حديث عن إقالة الجهاز الفني، ويجب أن يكون حسام البدري أكثر تركيزًا، مضيفًا أن المشكلة الكبرى تكمن في عدم وجود دوري وجمهور وكرة حقيقية.

وأشار: إلى أن التصنيف الأفريقي، يشمل السنغال أولا ثم تونس ونيجيريا والجزائر والمغرب ومصر التي تلاحقها غانا والكاميرون. وتابع أن هناك حتمالية خروج مصر من أول 10 منتخبات أفريقية في التصنيف العالمي .
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 أزمات تحاصر حسام البدري قبل مباراة مصر وجزر القمر

منتخب مصر بالزي التقليدي أمام جزر القمر غدا

12 معلومة عن منتخب جزر القمر منافس مصر في تصفيات كان 2021

منافس مصر .. 14.10 مليون يورو القيمة السوقية لـ منتخب جزر القمر

تعليق صادم .. نجم الأهلي السابق: حسام البدري ليس لديه خبرة تدريب المنتخبات

المنافس المجهول بـ21 محترفا .. تعرف على منتخب جزر القمر قبل مواجهة مصر

ترشيحاتنا

نور القلب.. كندة علوش تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة

حكم صلاة المرأة في بيتها بدون حجاب؟.. وما العورة الواجب تغطيتها

غضب عربى.. فيلم سعودى يفتتح مهرجانا فى إسرائيل

3 طلاب ثانوى.. التحقيق مع أصحاب فيديو التنمر ضد شاب افريقي فى حدائق القبة.. صور

المطرب الشعبي شادي الأمير يستغيث على الهواء ومحامي طليقته يعلق .. فيديو

أخبار الرياضة | منتخب مصر في خطر .. يوسف البلايلي مقابل محمود علاء في الزمالك .. ورمضان لـ جماهير مصر: "مستنينكم"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد موستنج ماخ اي SUV الكهربائية تكشف عن نفسها رسميا.. صور

تعرف على أفضل وأسوأ مدن العالم لقيادة السائقين

زوج يتخلى عن وظيفته ومنزله للسفر في رحلة حول العالم مع أسرته.. شاهد