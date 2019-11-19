4 أشياء عليك فحصها إذا واجهت صعوبة في تحريك الفتيس

يواجه العديد من سائقي السيارات "المانيوال" مشكلة صعوبة نقل عصا السرعات (الفتيس)، فيصدر منها صوتا غريبا، أو مقاومة وصعوبة في التحريك، لأكثر من سرعة.



وانتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب لـ ميكانيكي يدعى «مصطفى حسن» يصف أسباب المشكلة، وطرق اكتشافها، موضحا أن من يواجهها عليه فحص بعض الأجزاء لمعرفة سبب المشكلة الرئيسي.



وقال: إذا واجهتك تلك المشكلة كل ما عليك في البداية هو فحص قاعدة الموتور أو الـ"جير بوكس" الخلفية؛ للتأكد من عدم وجود مشكلة بها، ثم انتقل إلى القاعدتين الأخرتين فإذا لم تجد أي مشكلة بهم انتقل الخطوة التالية.



وأوضح الخطوة الثانية: قم بفحص مستوى الزيت في الجيربوكس للتأكد من وجود زيت كاف، وفي الخطوة الثالثة جرب إعادة ضبط الجزء الميكانيكي المخصص لنقل عصا السرعات للجيربوكس، فهذه المشكلة تتسبب في صعوبة تعشيق الفتيس.



وأشار إلى أن الخطوة الأخيرة تتلخص في فحص مسار زيت الدبرياج أو "الكليتش" من خلال الماسورة الخارجة من زيت خزنة زيت الفرامل، إلى مصدر الدبرياج العلوي، والأهم هنا أن تفحص الأماكن غير الواضحة للعين كأسفل ماسورة الدبرياج السفلية.



وشدد على أهمية عدم وجود أي تسريب على المواسير والكابلات، مشيرا إلى أن سقوط زيت الدبرياج؛ يصيب عصا السرعات بتلك المشكلة التي من المؤكد أنك واجهتها، وفي تلك اللحظة أحضر منديلًا من القماش، وضعه على التسريب لمنعه.