سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الدولار أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم، الثلاثاء 19-11-2019، فى البنك المركزى المصرى استقرارا أمام الجنيه في مستهل التعاملات.



و سنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-11-2019، وأسعار العملات الأجنبية في البنوك.



سعر الدولار والعملات الأجنبية

سعر الدولار الأمريكي



سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الثلاثاء، شراء 16.06، وبيع 16.18 جنيه.



سعر اليورو​



بينما سجل سعر اليورو​ اليوم الثلاثاء شراء 17.76 وبيع 17.90 جنيه بمستهل التعاملات.



سعر الجنيه الاسترليني​



أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم، الثلاثاء، فقد سجل شراء 20.79 وبيع 20.96 جنيه.



سعر الفرنك السويسرى​



وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الثلاثاء​ شراء 16.21 وبيع 16.34 جنيه.



سعر الـ 100 الين اليابانى



أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الثلاثاء، فقد سجل شراء 14.72 وبيع 14.84 جنيه .



سعر اليوان الصينى

سجل اليوان الصينى شراء 2.28 و بيع 2.30 جنيه .