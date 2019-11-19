سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الدولار أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم، الثلاثاء 19-11-2019، فى البنك المركزى المصرى استقرارا أمام الجنيه في مستهل التعاملات.
و سنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-11-2019، وأسعار العملات الأجنبية في البنوك.
سعر الدولار والعملات الأجنبية
سعر الدولار الأمريكي
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الثلاثاء، شراء 16.06، وبيع 16.18 جنيه.
سعر اليورو
بينما سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء شراء 17.76 وبيع 17.90 جنيه بمستهل التعاملات.
سعر الجنيه الاسترليني
أما سعر الجنيه الاسترليني اليوم، الثلاثاء، فقد سجل شراء 20.79 وبيع 20.96 جنيه.
سعر الفرنك السويسرى
وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الثلاثاء شراء 16.21 وبيع 16.34 جنيه.
سعر الـ 100 الين اليابانى
أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الثلاثاء، فقد سجل شراء 14.72 وبيع 14.84 جنيه .
سعر اليوان الصينى
سجل اليوان الصينى شراء 2.28 و بيع 2.30 جنيه .
و سنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-11-2019، وأسعار العملات الأجنبية في البنوك.
سعر الدولار والعملات الأجنبية
سعر الدولار الأمريكي
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الثلاثاء، شراء 16.06، وبيع 16.18 جنيه.
سعر اليورو
بينما سجل سعر اليورو اليوم الثلاثاء شراء 17.76 وبيع 17.90 جنيه بمستهل التعاملات.
سعر الجنيه الاسترليني
أما سعر الجنيه الاسترليني اليوم، الثلاثاء، فقد سجل شراء 20.79 وبيع 20.96 جنيه.
سعر الفرنك السويسرى
وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الثلاثاء شراء 16.21 وبيع 16.34 جنيه.
سعر الـ 100 الين اليابانى
أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الثلاثاء، فقد سجل شراء 14.72 وبيع 14.84 جنيه .
سعر اليوان الصينى
سجل اليوان الصينى شراء 2.28 و بيع 2.30 جنيه .