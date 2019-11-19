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اقتصاد

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:14 ص
اسعار العملات الاجنبية
اسعار العملات الاجنبية اليوم
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علياء فوزى
شهدت أسعار الدولار أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم، الثلاثاء 19-11-2019، فى البنك المركزى المصرى استقرارا أمام الجنيه في مستهل التعاملات.

و سنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-11-2019، وأسعار العملات الأجنبية في البنوك.

سعر الدولار والعملات الأجنبية
سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الثلاثاء، شراء 16.06، وبيع 16.18 جنيه.

سعر اليورو​

بينما سجل سعر اليورو​ اليوم الثلاثاء شراء 17.76 وبيع 17.90 جنيه بمستهل التعاملات.

سعر الجنيه الاسترليني​

أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم، الثلاثاء، فقد سجل شراء 20.79 وبيع 20.96 جنيه.

سعر الفرنك السويسرى​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الثلاثاء​ شراء 16.21 وبيع 16.34 جنيه.

سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الثلاثاء، فقد سجل شراء 14.72 وبيع 14.84 جنيه .

سعر اليوان الصينى
سجل اليوان الصينى شراء 2.28 و بيع 2.30 جنيه .
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