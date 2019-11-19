هل الذكر بالكم أم بالكيف.. فيديو



هل الذكر بالكم أم بالكيف.. سؤال أجاب عليه الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الذكر يجوز بالكم ويجوز بالكيف.



وأوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الذكر ينظر فيه أحيانًا إلى الكم وينظر فيه أحيانًا أخرى إلى الكيف، فالكم يلاحظ خاصة في الأذكار التي وردت السنة فيهاعدد معين فيها مثل بسم الله الذي لايضر مع اسمه شي في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ورد أن يقولها المسلم 3مرات في الأذكار، قول" حسبي الله ونعم الوكيل" 7 مرات ، مشيرا إلى أن هناك عدد معين على سبيل التجريب في بعض الأمور أيضا مثل الصلاة النارية، والكيفيات هي حضور القلب بالذكر.



وقدم الشيخ محمود المصري عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، فيديو تحت عنوان " الأذكار الستة التي تهدم الهموم والأحزان هدمًا".

وقال المصري إن الأذكار الستة هم الصلاة على النبي ، وكثرة الاستغفار ومنها سيد الاستغفار « أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي؛ فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ».



وأضاف: الإكثار من ياذا الجلال والإكرام ثم اطلب ما تريده بعدها، والإكثار من لاحول ولا قوة إلا بالله والتي هي كنز من كنوز الجنة وباب من أبواب الجنة.



وأكمل أن من الأذكار الستة قول "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين"، وقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر .. وهي من غراس الجنة.



وكشف الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، عن الحكمة من الاستغفار بعد الصلاة، بأن الإنسان لا يخلو من تقصير في صلاته؛ فلهذا شرع له أن يستغفر ثلاثًا ثم يأتي بالأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام.



وأكد «عويضة» ، أن الاستغفار مطلوب من المسلم حتى بعد أداء العبادات والفرائض، ومن ذلك الاستغفار بعد الحج كما قال الله تعالى: «ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ». (البقرة :199).



ونصح مدير الفتوى، المسلمين بالإكثار من الاستغفار بعد شهر رمضان المبارك، والمحافظة على أداء الصلوات في أوقاتها وقراءة القرآن الكريم والأذكار.



ونبه على أن ينبغي على المسلم أن يشكر الله تعالى على كرمه لأنه وفقه لأداء الطاعة والعبادات، ويكون ذلك بالإكثار من التسبيح والأذكار.

