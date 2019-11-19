علاج الوسواس.. الإفتاء تكشف عن 3 أمور ليصرفه الله عنك

أكد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يمكن علاج الوسواس بمخالفة النفس، مبيًا أن علاجه بهذه الطريقة يأتى بعد اللجوء إلى الله –سبحانه وتعالى – بالمداومة على الطاعات.



وأضاف « ممدوح» فى إجابته عن سؤال تقول صاحبته: « ما علاج الوسواس وعدم راحة البال التي تلازمني رغم محافظتي على الصلاة وقراءة القرآن »، أن من الأمور التي تساعد فى التخلص من الوسواس هو كثرة الصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم- مع المحافظة عليها.



ونصح أمين الفتوى السائلة بكثرة ذكر الله –سبحانه وتعالى- المقسط بياء النداء، ليصرف الله عنها شر هذا الوسواس ويزيل همه.



- علاج الوسواس بالقرآن

من جانبه قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن الحسد والوسواس علاجهما موجود بالقرآن الكريم إلا أن الجميع يغفل عنهما تماما ويبحث عن حلول أخرى لم يقل بها الشرع كالذهاب الى المشعوذين والدجالين.



وأضاف عاشور ردا على سؤال ورد إليه فى فتوى مسجلة، تقول صاحبتها فيه: "أعاني من الوسواس ويسبب لي مشكلة كبيرة .. فماذا أفعل؟"، قائلا: علاج الوسواس في سورة الناس "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. مَلِكِ النَّاسِ. إِلَهِ النَّاسِ. مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ.." إلى آخر السورة، فإذا دعا بها المسلم في الصلاة وداوم على قراءتها شفاه الله وهو معتقدا بأنها ستشفيه.



وأضاف: أما إذا كان الوسواس مزمنا وتطور الى مراحل متقدمة فالذهاب إلى الطبيب ضروري مع الاستعانة بالحل الشرعي أيضا.



وتابع: أيضا الحسد علاجه موجود بسورة الفلق والتحصين بها ضروري .



علاج الوسواس في الصلاة

في سياق متصل قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن سبب الوسواس غالبا ما يكون ظلمة الباطن فهي ناتجة من كثرة المعاصي كما أن كثرة الطاعات تنير باطنه.



وأضاف أمين الفتوى خلال رده على سؤال سيدة تشكو من كثرة الوسواس أثناء الصلاة، فقال لها: عليك بذكر الله تعالى فالذكر يطرد الشيطان والحرص على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والمواظبة على قراءة المعوذتين أكثر من مرة في اليوم.



وتابع ممدوح أن العلماء والمشايخ كانوا ينصحون الشخص الذي يأتيه الوسواس في الصلاة بترديد اسم الله "يا مقسط" اكثر من مرة حسب قدرة كل شخص على قولها فلم يقيدها بعدد معين.



- علاج الوسواس القهري في كثرة الإسراف بالماء

بدوره قال الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن علاج الوسواس القهري له أمران الأول التجاهل التام، والثاني: الذكر لأن القلب العامر بالذكر يطرد الشيطان ووسوسته.



وأضاف الشيخ محمد وسام، في إجابته عن سؤال ورد إليه عبر موقع يوتيوب، مضمونه "استغرق أكثر من ساعة في الاستحمام فهل في ذلك شيء؟"، أن ما لديك هذا يسمى بمرض الوسواس القهري، ورسول الله كان يرشدنا إلى ما يذهب الوسواس إما بالتجاهل وإما بذكر الله، فعليك أن تكفى عن ذلك لأنه لا يجب عليك الغسل بما ذكرت، فقد أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصًا كلما يدخل للصلاة يظن أنه خرج منه ريح فقال لها لا تنصرف حتى تسمع صوتًا أو تجد ريحًا.



وأشار الشيخ محمد وسام إلى أن الغسل أمر بسيط فرسول الله -صلى الله عليه وسلم -كان يغتسل بصاع والصاع مثل لتر المياه لأن الغسل هو إسالة الماء مرة واحدة على جميع الجسم بنية التطهر فهذا يحدث فى دقيقتين، قائلًا: "أوعى أن ياخذك هذا الى مرض الوسواس القهري وتضطر ان تلجأ للعلاج النفسي".



- أفضل الذكر للتخلص من الوسواس القهري

وأضاف الشيخ أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أعظم الذكر الذي يطرد الوسوسة هى الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- وكثرة الذكر بإسم الله «المقسط» بياء النداء" فتقولي " يا مقسط " .



وتابع : بعض العلماء قالوا يجب الإكثار من الاستعاذة، وترديد «لا إلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ؛ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" .



- سيدة تعاني من الوسواس القهري وتركت الصلاة والزكاة

وجهت متصلة سؤالا للشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال لقائه وبرنامج " فتاوى الناس" على فضائية الناس تقول فيه : " أعاني من الوسواس القهري منذ 10 سنوات حتى دفعني الى ترك الصلاة والزكاة فما الحل ؟



ورد أمين الفتوى قائلا: انتي مذنبة ومقصرة في حق الله تعالى طالما انكي استسلمتي لهذا الفعل الشيطاني فما كان عليكي الا أن تواظبي على الصلاة والزكاة حتى تقهري هذا الوسواس أما ان تستسلمي له طوال هذه المدة ولا تصلي فهذا انتصار للشيطان لبعدك عن الله .



ووجه فخر نصيحة للمتصلة قائلا: علاجك الوحيد هو الصلاة والمواظبة على ذكر الله والاستغفار طوال اليوم حتى لا يسيطر عليكي هذا الوسواس مرة أخرى وعليكي بإخراج الزكاة ولا يمنع ترك الصلاة ان لا تؤدي الزكاة .