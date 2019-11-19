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أخبار البلد

وزيرة البيئة تبحث أوجه التعاون مع وفد مؤسسة فريدريش إيبرت والسفير الألماني

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:23 م
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
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حنان توفيق
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كريستينا كامبمان النائبة في البرلمان الألماني وعضو مجلس إدارة مؤسسة فريدريش إيبرت وريتشارد بروبست الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش إيبرت والسفير سيريل نون السفير الألماني في القاهرة لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالات البيئة.

واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء المشروعات التي تقوم بتنفيذها مصر للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وخاصة مشروع النقل المستدام في مصر كما بحثت الوزيرة أوجه التعاون بين الوزارة ومؤسسة فريدريش إيبرت في مجالات الحد من تلوث الهواء والتصدي لتغيرات المناخ إضافة إلى العديد من المجالات البيئية الأخرى.
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