وزيرة البيئة تبحث أوجه التعاون مع وفد مؤسسة فريدريش إيبرت والسفير الألماني

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كريستينا كامبمان النائبة في البرلمان الألماني وعضو مجلس إدارة مؤسسة فريدريش إيبرت وريتشارد بروبست الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش إيبرت والسفير سيريل نون السفير الألماني في القاهرة لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالات البيئة.



