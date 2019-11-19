ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خطوة لن تسمح بها أمريكا أبدًا.. ممنوع على إيران امتلاك هذه الأسلحة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:11 م
مقاتلة روسية
مقاتلة روسية
Advertisements
محمد علي
يعمل في سلاح الجو الإيراني حوالي 350 طيارًا، إلا أن معظم المقاتلين الإيرانيين لا يقفون على نفس الصف مع نظرائهم من الدول الأخرى، فكثير من الطائرات الإيرانية عفا عليها الزمن، وفق ما ذكرت مجلة ذا ناشيونال إنتريست الأمريكية.

قالت المجلة إن أسراب القوات الجوية العاملة بإيران تشمل طرازات من إف 14 أمريكية الصنع وإف 5 ، و إف 4 ، والتي يرجع تاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي، وبعض طرازات من ميج 29 القديمة التي تعود إلى ثمانينات القرن الماضي، وقاذفات السوخوي الروسية، وبعض طائرات جي 7 التي اشترتها طهران من الصين خلال فترة السبعينيات، وقامت بتحديث بعض هذه الطرازات، وفق قدراتها.

والنسخ الإيرانية الأخيرة من الطائرات، هي نسخ محلية الصنع، وهندسة عكسية من طراز F-5 ، لكن البلاد حاولت مرارًا شراء مقاتلات جديدة دون جدوى.

لكن تقول المجلة إن إيران تسعى للحصول على طائرات جديدة هي ميج 31 الروسية الاعتراضية بعدد 24 طائرة ، وطلبت كذلك من روسيا المتعطشة للنقد مجموعة جديدة من طرازات ميج 29 وكذلك قاذفات توبوليف 22 ، وقاذفات مقاتلة من طراز ميج 27.

إلا أن هذه الصفقات جميعها تضغط الولايات المتحدة بقوة لعدم إتمامها وإلغاء أي بيع بين ايران وروسيا، ويقال إن الولايات المتحدة عرضت شراء طائرات ميج 31 من روسيا بسعر أعلى مما تستطيع إيران تحمله.




AdvertisementS

ترشيحاتنا

هل تأخر زواجي عقاب من الله ؟ خالد يرد

سيول هادرة تهدد السعوديين في الرياض ومكة وتحتجز 45 طالبة.. فيديو

رئيس النواب يعلق من جديد على قانون الذوق العام بعد رفضه بالإجماع

محامي والدة طفلي بير السم: عم الطفلين ووالدهما هما السبب.. فيديو

بسبب مصطفى محمد.. هجوم زملكاوي على أحمد بلال وتصريحات غاضبة من شوقي غريب

قبل أيام من استئناف الدوري.. طلب خاص من فايلر لـ جمهور الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض زواج رومانسي فى قلب المحيط.. العريس يتعرض لموقف محرج

فى عيد ميلادها.. 20 إطلالة متشابهة بين منى زكي وسعاد حسني

رد فعل مؤثر لمشردة عمرها 70 عامًا بعد حصولها على منزل خاص.. شاهد