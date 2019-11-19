خطوة لن تسمح بها أمريكا أبدًا.. ممنوع على إيران امتلاك هذه الأسلحة

يعمل في سلاح الجو الإيراني حوالي 350 طيارًا، إلا أن معظم المقاتلين الإيرانيين لا يقفون على نفس الصف مع نظرائهم من الدول الأخرى، فكثير من الطائرات الإيرانية عفا عليها الزمن، وفق ما ذكرت مجلة ذا ناشيونال إنتريست الأمريكية.



قالت المجلة إن أسراب القوات الجوية العاملة بإيران تشمل طرازات من إف 14 أمريكية الصنع وإف 5 ، و إف 4 ، والتي يرجع تاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي، وبعض طرازات من ميج 29 القديمة التي تعود إلى ثمانينات القرن الماضي، وقاذفات السوخوي الروسية، وبعض طائرات جي 7 التي اشترتها طهران من الصين خلال فترة السبعينيات، وقامت بتحديث بعض هذه الطرازات، وفق قدراتها.



والنسخ الإيرانية الأخيرة من الطائرات، هي نسخ محلية الصنع، وهندسة عكسية من طراز F-5 ، لكن البلاد حاولت مرارًا شراء مقاتلات جديدة دون جدوى.



لكن تقول المجلة إن إيران تسعى للحصول على طائرات جديدة هي ميج 31 الروسية الاعتراضية بعدد 24 طائرة ، وطلبت كذلك من روسيا المتعطشة للنقد مجموعة جديدة من طرازات ميج 29 وكذلك قاذفات توبوليف 22 ، وقاذفات مقاتلة من طراز ميج 27.



إلا أن هذه الصفقات جميعها تضغط الولايات المتحدة بقوة لعدم إتمامها وإلغاء أي بيع بين ايران وروسيا، ويقال إن الولايات المتحدة عرضت شراء طائرات ميج 31 من روسيا بسعر أعلى مما تستطيع إيران تحمله.









