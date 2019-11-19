صيدلة جامعة الأزهر بالقاهرة تدشن حملة للتبرع بالدم لخدمة المرضى

دشّنت كلية الصيدلة بالتعاون مع الجمعية العلمية لطلاب الصيدلة بجامعة الأزهر EPSF-Azhar ومستشفى الحسين الجامعي، حملة للتوعية والتبرع بالدم داخل الحرم الجامعي بالقاهرة.



يأتي ذلك بإشراف ومتابعة الدكتور لطفي دياب عميد كلية الصيدلة (بنين)، و الدكتور مصطفي الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالناصر المغازي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد الشافعي المشرف علي الجمعية العلمية لطلاب الصيدلة بجامعة الأزهر EPSF-Azhar.



وخلال افتتاح الحملة بمقر كلية الصيدلة، اليوم الثلاثاء، أكد الدكتور لطفي دياب، عميد الكلية، ثقته البالغة في شباب الجامعة وأنهم مصدر فخرها، بما لديهم من قيم الوعي والانتماء، لاسيما في ظل جهود مصر والأزهر في مسيرة الاستقرار والبناء.



وأوضح الدكتور أحمد الشافعي أن الجمعية العلمية لطلاب الصيدلة EPSF-Azhar تعمل تحت مظلة كلية الصيدلة جامعة الأزهر، وأن الهدف الأساسي من الحملة هو زرع ثقافة التبرع بالدم والحفاظ لمصر علي مخزونها الآمن من الدم تحقيقا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الحملة مستمرة غدًا الأربعاء بالإدارة الطبية للبنين.