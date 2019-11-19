"الحج والعمرة" السعودية تحصد المركز الأول في إدارة عمليات التشغيل .. تفاصيل

حصدت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم جائزة المركز الأول كأفضل جهة تطبق البيانات الضخمة في إدارة عمليات التشغيل وذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة عشرة للمؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في الدول العربية، المنعقد خلال الفترة الحالية في دبي.



وتسلم الجائزة المشرف العام على قطاع النقل بوزارة الحج والعمرة الدكتور بسام غلمان، وسط مشاركة عالمية من القيادات والخبراء في المؤسسات الحكومية والهيئات، والمنظمات الدولية وقطاعات الأعمال.



وقال الدكتور بسام غلمان، إن هذه الجائزة جاءت كإحدى ثمار الأعمال التطويرية التي قامت بها وزارة الحج والعمرة و تتويجا للجهود التي بذلتها الوزارة ممثلة بالوزير الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وبمتابعة مستمرة من نائبه الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، حيث ساهم هذا الجهد الكبير في تيسير الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، كأحد المستهدفات الاستراتيجية للتحول التقني بوزارة الحج والعمرة.



وأشار إلى أن معالجة البيانات الضخمة تهدف إلى الاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتطورة وربطها بالعمليات التشغيلية لتحقيق أعلى درجات الشفافية ومراقبة جودة الخدمات وقياس كفاءة العمليات التشغيلية، لتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والذي يمثل أحد أهم المستهدفات لرؤية المملكة 2030.



يذكر أن وزارة الحج والعمرة طورت مركز معلومات الحج والعمرة والذي يقوم على جمع البيانات وتحليلها وربطها بمنظومة عمليات النقل والإسكان والإعاشة، بالإضافة إلى ربط الجهات العاملة بمنظومة خدمات الحج والعمرة من خلال منصة إلكترونية موحدة.



وتشهد منظومة خدمات الحجاج والمعتمرين تطورًا تقنيًّا كبيرًا حيث أنشأت الوزارة خلال هذا العام 2019 منصة الحجز المركزي "مقام"، ومنصة الحج الذكي، ومنصة "ضيف" لعمليات النقل، ومركز عمليات النقل، والمسار الإلكتروني الموحد للحج والعمرة، كما طورت منصة للوكيل الافتراضي للعمرة، والعديد من التطبيقات الإلكترونية على الأجهزة الذكية منها "مناسكنا" و تطبيق "أرشدني".