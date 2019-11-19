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رياضة

الطريق إلى طوكيو | إيفانز منساه يتعادل لغانا أمام كوت ديفوار في الدقائق الأخيرة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 05:57 م
منتخب غانا
منتخب غانا
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حسام الحارتي
أحرز إيفانز منساه لاعب منتخب غانا الأوليمبي الهدف الثاني في شباك منتخب كوت ديفوار في المباراة التي تجمع بينهما الآن باستاد القاهرة الدولي ضمن دور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمقامة على الأراضي المصرية.

تمكن إيفانز منساه من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 92"، من خلال تسديدي قوية داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك كوت ديفوار.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة بتقدم منتخب كوت ديفوار على نظيره منتخب غانا بهدف نظيف في المباراة التي تجمع بينهما الآن باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور قبل النهائي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت "23" عاما المقامة على الأراضي المصرية.

أحرز يوسف داو لاعب منتخب كوت ديفوار الأوليمبي الهدف الأول في مرمى شباك منافسه منتخب غانا في الدقيقة " 13"، من خلال كرة عرضية من جهة اليمين قام باستلامها حامد جونيور تراوري داخل منطقة الجزاء ليمررها إلى يوسف داو لتسكن شباك مرمى منتخب غانا.

وعلى الرغم من فرض منتخب كوت ديفوار السيطرة على أحداث الشوط الأول من المباراة إلا أن لاعبي منتخب غانا أضاعوا هدف التعادل في الدقيقة "35"، من خلال تسديد قوية تصدت لها العارضة.

ويخوض منتخب كوت ديفوار لقاء دور قبل النهائي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إلعازر إيرا تاب.

خط الدفاع: كوديو دابيلا، محمد أوتارا، سيلاس جاناكا وإسماعيل ديالو.

خط الوسط: أبوبكر كيتا، جيان أماني، كوفي سبيستيان.

خط الهجوم: جونيور تراوري، يوسف داو وأيمار تيمتي.

ويتأهل الفائز من مباراتي اليوم إلى أولمبياد طوكيو "2020"، على أن يلحق بهما المركز الثالث للمشاركة بذلك الحدث العالمي
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