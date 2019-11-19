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أخبار البلد

منتدى شباب العالم يتعاون مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية الرائدة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:11 م
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
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محمد عبد المنعم
تعاون منتدى شباب العالم مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية الرائدة وعلى رأسهم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO"، والمنظمة الدولية للهجرة "IOM"، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FA0" والاتحاد الدولي للاتصالات "ITU"، والاتحاد من أجل المتوسط "UFM"، وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني "TVET".

وتتمثل أطر التعاون بين منتدى الشباب العالم وبين تلك المنظمات الدولية والإقليمية في الإعداد للجوانب الموضوعية للمنتدى، ووضع تصور لورش العمل وجلسات المنتدى هذا العام في عدد من المواضيع منها الأمن الغذائي ، الذكاء الاصطناعي ، سلسلة الكتل.

وقد تحاور منتدى شباب العالم مع ممثلي هذه المنظمات وتبادل الأفكار حول وضع محاور النقاش واختيار المتحدثين.

ومن أجل تحقيق تعاون مثمر بين المنتدى وتلك المنظمات فسيشهد المنتدى انعقاد جلسات وورش عمل بمشاركة فعالة من هذه المنظمات الدولية والإقليمية مما يساهم ذلك في تحقيق المبادرات والمقترحات التي يتوصل إليها الشباب المشاركون في منتدى شباب العالم برعاية تلك المنظمات الرائدة.

ومنتدى شباب العالم، منتدى سنوي عالمي يقام بشرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقد انطلق المنتدي في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم اجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم.

وينطلق المنتدى هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائية والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.
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