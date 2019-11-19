رمضان عبد المعز: التحريض على القتال في القرآن للدفاع وليس للاعتداء

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الإنسانية هى العامل المشترك بين كل الأديان، لافتًا إلى أنه لا يوجد ما يسمى بقتال المخالف في العقيدة.



وأضاف عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "التحريض على القتال الموجود في القرآن، للدفاع وليس للاعتداء، فكل شخص حر فى اعتقاده، والنبى محمد صلى الله عليه وسلم، استضاف نصارى نجران 40 يوما فى مسجده وكان يخدمهم بنفسه، وكانوا يقيمون شعائرهم داخل المسجد، وهذا دليل على التسامح".



وأكد أن الإسلام يدعو دائما إلى التعايش السلمي والحوار مع الآخر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من أسس فكرة المواطنة في "وثيقة المدينة"، لافتًا إلى أن هذه الوثيقة تحتوي على جوانب عظيمة تناولتها الكثير من الدراسات الحديثة، وفيها جوانب أخرى تحتاج إلى المزيد من التركيز والطرح.