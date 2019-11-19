إعلامي عائد من قطر: الجزيرة تمتلك قسم جرافيك متخصص في تزييف الأحداث.. فيديو

قال محمد صفوت الإعلامي العائد من قناة بي ان سبورت القطرية، إن إعلام قطر يشوه صورة مصر الحقيقية، ويفبرك الفيديوهات لتحقيق أهدافه ضد مصر.



وأضاف صفوت، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن هناك قسم جرافيك في قناة الجزيرة متخصص في تزييف الأحداث، مشيرا إلى أنه يندهش من شماتة مصريين من استشهاد ضباط بلدهم.



وأوضح الإعلامي العائد من قناة بي أن سبورت القطرية، أن عيسى حياتو التقى تميم في وجود حفيظ دراجي المترجم، وحصل على هدية مقابل حقوق البث.

