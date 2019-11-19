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رياضة

عمار حمدي: فرحتي بالتأهل إلى طوكيو أكثر من رجل المباراة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:20 م
عمار حمدي
عمار حمدي
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ريهام بكير - يسري غازي
أعرب عمار حمدي لاعب المنتخب الأولمبي والحاصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة عن سعادته بالتأهل لأولمبياد طوكيو والوصول للنهائي أكثر من السعادة بالجائزة الفردية

وأهدى عمار الجائزة لجميع زملائه والجهاز الفني لأن تألقه عائد لمجهود الجميع وليس جهدا فرديا.

وأشار إلى أن اللعب للمنتخب في أي مركز شرف ويطالب الجماهير بحضور النهائي لإسعادهم تعويضًا عن ما فعله المنتخب الأول.
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