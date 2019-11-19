عمار حمدي: فرحتي بالتأهل إلى طوكيو أكثر من رجل المباراة

أعرب عمار حمدي لاعب المنتخب الأولمبي والحاصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة عن سعادته بالتأهل لأولمبياد طوكيو والوصول للنهائي أكثر من السعادة بالجائزة الفردية



وأهدى عمار الجائزة لجميع زملائه والجهاز الفني لأن تألقه عائد لمجهود الجميع وليس جهدا فرديا.



وأشار إلى أن اللعب للمنتخب في أي مركز شرف ويطالب الجماهير بحضور النهائي لإسعادهم تعويضًا عن ما فعله المنتخب الأول.