هشام حطب يهنئ القيادة السياسية والشعب المصرى بتأهل المنتخب الأوليمبى لطوكيو

أعرب المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية ونائب رئيس اتحاد ألعاب البحر المتوسط عن تهنئته إلى القيادة السياسية وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتأهل منتخبنا الوطنى الأوليمبى إلى دورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل، بعد فوز المنتخب فى مباراة نصف النهائى ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما على نظيره جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد، ووصوله للمباراة النهائية للبطولة، كما هنأ حطب المتواجد حاليا فى العاصمة اليونانية أثينا لحضور اجتماعات المكتب التنفيذى لدول البحر الأبيض المتوسط الشعب المصرى بهذا الإنجاز الكبير الذى تحقق بفضل الدعم والمساندة اللا محدودة من قيادات الدولة.



كما أجرى هشام حطب اتصالا تليفونيا بوزير الشباب والرياضة هنأه على هذا الإنجاز الجديد الذى تحققه الرياضة المصرية على يد المنتخب الأوليمبى الذى استطاع التأهل للأوليمبياد بعد غياب عن المشاركة فى دورة ريو دى جانيرو عام 2916 ، حيث كان آخر تأهل فى لندن 2012 ، وأجرى اتصالات أخرى بعمر الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد كرة القدم، وشوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الذى طالبه بنقل تحياته وتهانيه للاعبين وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى للمنتخب على المجهود الرائع الذى بذلوه خلال المباراة وطوال مشوار البطولة ، ليتكلل جهوده بالتأهل إلى الدورة الأوليمبية، ويصبح أمامهم خطوة واحدة أمام منتخب كوت ديفوار فى نهائى البطولة للحصول على اللقب الأفريقي بجدارة واستحقاق .