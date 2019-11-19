ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد الصعود لـ أولمبياد طوكيو | أول وعد للجماهير من شوقي غريب

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:31 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير - يسرى غازى
أبدى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي سعادته بتأهل مصر إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة.

وأكد "غريب" خلال تصريحات له عقب انتهاء اللقاء، أن المنتخب الأوليمبي نجح في تحقيق الحلم المصري بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو، وأنه يسعى لإسعاد الجماهير المصرية من خلال تحقيق لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

ووجه غريب الشكر للمدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، وأشاد بالأداء الجيد الذي قدم خلال اللقاء.

وطالب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي الجماهير المصرية بالدعم والمساندة، مؤكدًا أنهم لن يخذلوهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبراء عن أمم أفريقيا.. الشيخ طه: نمتلك عوامل العبور لـ طوكيو.. رضا عبدالعال: فرصة العمر.. ورمضان صبحي يؤكد: جاهزون

أمم إفريقيا تحت 23 عاما .. المنتخب الأولمبي للجماهير المصرية: لن نخذلكم

شوقي غريب: لن نتازل عن إسعاد شعب مصر وسنقاتل للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020

عزمى مجاهد يضع روشتة تخطي المنتخب الأوليمبي لعقبة جنوب إفريقيا

قرار جديد من شوقي غريب بخصوص آخر تدريب للمنتخب الأوليمبي قبل لقاء جنوب أفريقيا

نصائح طه إسماعيل لنجوم المنتخب الأولمبي قبل موقعة جنوب إفريقيا

ترشيحاتنا

حضور الشاب السوداني صاحب واقعة التنمر لـ منتدى شباب العالم المقبل.. فيديو

عبد الرحمن مجدي يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر في شباك جنوب أفريقيا..فيديو

سيد عبد الحفيظ يكشف حجم إصابة آجاي

فاكهة الغناء.. من هي الفنانة التي رفض إسماعيل يس تقبيلها | نوستالجيا

إعلامي عائد من قطر: لاعبو المنتخب الأول لا يستحقون اللعب باسم مصر .. فيديو

إعلامي عائد من قطر: الجزيرة تمتلك قسم جرافيك متخصص في تزييف الأحداث.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جماهير منتخب مصر تساهم فى فوز الفراعنة على جنوب أفريقيا ..صور

أفلام يحب محمد صلاح مشاهدتها.. تعرف عليها

هنتعشي ايه النهاردة.. ساندوتش توست مقلي وسلطة بطاطس ألمانية وميلك شيك فراولة