بعد الصعود لـ أولمبياد طوكيو | أول وعد للجماهير من شوقي غريب

أبدى شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي سعادته بتأهل مصر إلى أولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة.



وأكد "غريب" خلال تصريحات له عقب انتهاء اللقاء، أن المنتخب الأوليمبي نجح في تحقيق الحلم المصري بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو، وأنه يسعى لإسعاد الجماهير المصرية من خلال تحقيق لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.



ووجه غريب الشكر للمدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، وأشاد بالأداء الجيد الذي قدم خلال اللقاء.



وطالب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي الجماهير المصرية بالدعم والمساندة، مؤكدًا أنهم لن يخذلوهم.