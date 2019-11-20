تعرف على أحدث الطائرات المنضمة لسلاح الجو الإماراتي

طائرة جلوبال آي" هي منصة متعددة المهام للإنذار المبكر والتحكم المحمول جوًا من إنتاج شركة الدفاع والأمن السويدية"ساب" حيث تتكون من مجموعة من أجهزة الاستشعار التي تستخدم رادار Saab's Erieye ER Extended Range)، ويمكن استخدام الطائرة بدون أي مشغلين على متن الطائرة .





وخلال شهر فبراير 2016، أعلنت شركة الدفاع السويدية ساب عن إطلاق برنامج لدمج متغير من نظام الرادار Erieye الخاص بها على متن طائرة Bombardier Global 6000 الكندية ، وهي طائرة أعمال طويلة المدى ، لإنتاج طائرة متخصصة للإنذار المبكر والتحكم المحمول جوا (AEW & C).





وقبل تطوير "جلوبال آي"، قامت " ساب" بتركيب Erieye على العديد من منصات AEW المنفصلة ، لتسهيل البرنامج ، حيث حصلت "ساب "على شهادة نوع تكميلية ، تسمح بتعديل Global 6000 الموجود لتكوين " جلوبال آي"





وشملت التعديلات تقوية هيكل الطائرة والجناح ، مما يتيح نقل رادار Erieye إلى جانب أجهزة استشعار أخرى وأجهزة محمولة على قمة الجناح لأغراض الحرب الإلكترونية حيث تتضمن التغييرات الديناميكية الهوائية اعتماد ذيل طويل ممتد ، إلى جانب العديد من الركائز البطنية الموجودة أسفل جسم الطائرة الخلفي.





كما تم تجهيز معدات الطاقة والتبريد الإضافية أيضًا لتحسين البقاء على قيد الحياة، حيث تتألف مجموعة الحماية الذاتية من الليزر و رادار الاستقبال تحذير، فضلا عن موزعات التدابير المضادة ، مثبت.





وفي أوائل عام 2018 ، لاحظت ساب أنها يمكن أن تنتج ما يصل إلى ثلاثة طائرات جلوبال في السنة ويمكن أن تبدأ عمليات التسليم في غضون ثلاث سنوات من استلام العقد.





في 23 فبراير 2018 ، كشفت ساب عن أول طائرة مراقبة GlobalEye ؛ و بعد أيام ، بدأ الاختبار الأرضي قبل أول رحلة من النوع وفي 14 مارس 2018 ، أجرت جلوبال آي أول رحلة لها من لينشوبينغ ؛ حيث استمرت هذه الرحلة الأولى لمدة ساعة و 46 دقيقة وفي 3 يناير 2019 ، قامت الطائرة الثانية بأول رحلة لها.









المستشعر الأساسي لـ GlobalEye هو رادار Erieye ER المحمول جوًا (AEW) للإنذار المبكر ؛ يزن حوالي 1 طن ، يتم تركيبه على أعلى جسم الطائرة .





GlobalEye قادرة على اكتشاف وتتبع مجموعة من الأهداف المحمولة جوًا والسطحية ، والأخيرة على الأرض والبحر ، وذلك لمدة تصل إلى أحد عشر ساعة ممكنة.





بالإضافة إلى رادار AEW ، تم تجهيز "جلوبال آي" بعدة أجهزة استشعار إضافية والتي شملت رادار المراقبة البحرية Seaspray 7500E ، المقدم من مجموعة الدفاع الإيطالية ليوناردو، والذي يتميز بأنظمة الرادار ذات الفتحة الاصطناعية وأنماط إشارة الهدف المتحركة ذات المنحى الأرضي .





ويحتوي جلوبال آي أيضًا على مستشعر كهربائي بصري / الأشعة تحت الحمراء، والذي يقع أسفل جسم الطائرة الأمامي حيث تشمل معدات البعثة الأخرى وصلات البيانات والاتصالات الصوتية والقمر الصناعي ومجموعة قيادة ومراقبة، بجانب خمس محطات مشغل على متن الطائرة.





وكان اللواء الركن طيار عبدالله السيد الهاشمي وكيل وزارة الدفاع المتحدث الرسمي باسم معرض دبي الدولي للطيران 2019، إبرام 16 صفقة في اليوم الثاني للمعرض بقيمة ما يقارب 7 مليارات درهم.



