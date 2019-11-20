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رياضة

بزجاجات المياه.. لاعبو الأولمبي بقيادة رمضان صبحي يقتحمون المؤتمر الصحفي.. شاهد

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:10 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
اقتحم عدد من لاعبي منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، المؤتمر الصحفي المقام في المركز الصحفي باستاد القاهرة، عقب نهاية مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا، التي أسفرت عن تأهل الفراعنة إلى أولمبياد طوكيو 2020، وكذلك المباراة النهائية من بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، المقامة على الأراضي المصرية.

واحتفل اللاعبون بزجاجات مياه ، ورشها على المدرب والصحفيين أثناء المؤتمر الصحفي عقب المباراة، للاحتفال مع المدير الفني بطريقة رائعة نالت استحسان كل الصحفيين المصريين والأجانب الحاضرين.

وتقام المباراة النهائية للبطولة مساء الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة، بين منتخب كوت ديفوار ومنتخب مصر، لتحديد المركزين الأول والثاني، بينما يلعب منتخب جنوب أفريقيا مع منتخب غانا لتحديد المركزين الثالث والرابع، والمنتخب الذي سيصاحب الفراعنة والأفيال في الأولمبياد القادمة.
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