بزجاجات المياه.. لاعبو الأولمبي بقيادة رمضان صبحي يقتحمون المؤتمر الصحفي.. شاهد

اقتحم عدد من لاعبي منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، المؤتمر الصحفي المقام في المركز الصحفي باستاد القاهرة، عقب نهاية مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا، التي أسفرت عن تأهل الفراعنة إلى أولمبياد طوكيو 2020، وكذلك المباراة النهائية من بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، المقامة على الأراضي المصرية.





واحتفل اللاعبون بزجاجات مياه ، ورشها على المدرب والصحفيين أثناء المؤتمر الصحفي عقب المباراة، للاحتفال مع المدير الفني بطريقة رائعة نالت استحسان كل الصحفيين المصريين والأجانب الحاضرين.



