طمنونا على الجحش.. تامر أمين يعلق على سير حمار أمام مدينة الإنتاج.. فيديو

عرض الإعلامى تامر أمين، مقطع فيديو، لحمار يسير بمفرده وسط السيارات على الطريق السريع بمدينة 6 أكتوبر، أمام مدينة الإنتاج الإعلامي.
وسخر تامر أمين خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، قائلاً: "طمنونا على الجحش"، مضيفاً أن هناك مجموعة من العرب يقومون بتربية المواشي بعد بوابة مدينة الإنتاج الإعلامي، وكانت هذه الحيوانات تتردد على الحشائش المزروعة أمام بوابة المدينة لتناولها.
وتابع تامر أمين، أن أصحاب السيارات الذين يسيرون على الطريق التي كان به الحمار، كانوا يراعون وجوده، وإفساح الطريق من أجله.