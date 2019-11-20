طمنونا على الجحش.. تامر أمين يعلق على سير حمار أمام مدينة الإنتاج.. فيديو

عرض الإعلامى تامر أمين، مقطع فيديو، لحمار يسير بمفرده وسط السيارات على الطريق السريع بمدينة 6 أكتوبر، أمام مدينة الإنتاج الإعلامي.





وسخر تامر أمين خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، قائلاً: "طمنونا على الجحش"، مضيفاً أن هناك مجموعة من العرب يقومون بتربية المواشي بعد بوابة مدينة الإنتاج الإعلامي، وكانت هذه الحيوانات تتردد على الحشائش المزروعة أمام بوابة المدينة لتناولها.



