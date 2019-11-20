خبير يكشف تفاصيل مشروع صيانة الجامع الأزهر بجامعة الفيوم..الأحد

تستضيف جامعة الفيوم الأحد المقبل ندوة مهمة تحت رعاية الدكتور عاطف منصور محمد عميد كلية الآثار بالجامعة،والدكتور محمد كمال خلاف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



الندوة ينظمها قطاع شئون التعليم والطلاب بالكلية بالتعاون مع الإدارة العامة للقاهرة التاريخية بعنوان"مشروع ترميم وصيانة الجامع الأزهر الشريف"،وذلك ضمن فعاليات السيمينار العلمي لقسم ترميم الآثار للعام الجامعي 2019/2020.



يحاضر في الندوة د.على طه عمر المشرف على وحدة التدريب والتنمية البشرية بالقاهرة التاريخية ومدير التنفيذ لأعمال الترميم فى مشروع ترميم جامع الأزهر الشريف سابقا.



وتسعي الكلية بالندوة التي تقيمها ضمن أنشطة مشروع دعم وتطوير العملية التعليمية بالكلية، لتطوير الجوانب العملية لمقررات برنامج ترميم الآثار وبصفة خاصة مقرر إدارة مشروعات ترميم الآثار.



ومن المقرر أن يكشف د.علي طه تفاصيل الترميم الذي تم للأزهر الشريف،وكيفية حفاظ المشروع والقائمين عليه علي الطابع التاريخي للجامع،والذي يعد من أبرز المنشأت الأثرية الإسلامية في مصر.



وتاريخيا يعد الأزهر من أهم المساجد في مصر وأشهر المساجد في العالم الإسلامي،وهو جامع وجامعة منذ أكثر من ألف سنة،وأنشأه جوهر الصقلي عندما تم فتح القاهرة 970 م بأمر من المعز لدين الله أول الخلفاء الفاطميين بمصر.