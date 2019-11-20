أحمد جمال يستعرض لياقته في الجيم

نشر المطرب "أحمد جمال" صورة جديدة له عبر حسابه على إنستجرام، من داخل الجيم.



وظهر أحمد جمال في الصورة بملابس كاجول داخل الجيم وهو يؤدي التمارين الرياضية، حيث نالت إعجاب متابعيه.



وسافر أحمد جمال إلى اليونان مؤخرا، لتصوير عدد من أغنيات ألبومه الجديد، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة مع شركة مزيكا.



ويضم ألبوم أحمد جمال الجديد، 11 أغنية، تعاون فيها مع عدد من أهم الشعراء والملحنين والموزعين منهم أمير طعيمة، عزيز الشافعي، نور الدين محمد، محمد عاطف، مدين، أحمد زعيم، توما، أحمد عبد السلام، أحمد إبراهيم، والموسيقار وليد فايد.



وطرح أحمد جمال في أبريل الماضي أولى أغنيات الألبوم بعنوان "النسيان"، من ألحانه، وكلمات نور الدين محمد، وتوزيع أحمد إبراهيم.