جورج وسوف يوجه رسالة لجمهوره.. شاهد

نشر الفنان جورج وسوف، صورة جديدة له عبر حسابه على إنستجرام، موجها سؤالاً لجمهوره في تعليقه عليها.
ووجه جورج وسوف سؤالا لجمهوره، ضمن تعليقه على الصورة: "للمرة الثانية بتصور في نفس الموقع، عرفتو وين كانت من سنتين تقريبا؟".
وطرح وسوف مؤخرا، فيديو كليب أغنيته الجديدة "سكت الكلام" عبر قناته على يوتيوب، من تأليف كلمات عاطف يونس، ألحان شاكر الموجى، توزيع طونى سابا، إخراج أحمد المنجد، وظهر فى مشاهد تمثيل الكليب مع سلطان الطرب الفنانين السوريين عابد فهد وميلاد يوسف وتاتيانا مرعب.
وتدور فكرة كليب أغنية "سكت الكلام" فى إطار درامى، حيث لعب عابد فهد دور صديق وسوف.