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فن

جورج وسوف يوجه رسالة لجمهوره.. شاهد

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 02:35 ص
جورج وسوف
جورج وسوف
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محمد بدران
نشر الفنان جورج وسوف، صورة جديدة له عبر حسابه على إنستجرام، موجها سؤالاً لجمهوره في تعليقه عليها.

ووجه جورج وسوف سؤالا لجمهوره، ضمن تعليقه على الصورة: "للمرة الثانية بتصور في نفس الموقع، عرفتو وين كانت من سنتين تقريبا؟".

وطرح وسوف مؤخرا، فيديو كليب أغنيته الجديدة "سكت الكلام" عبر قناته على يوتيوب، من تأليف كلمات ​عاطف يونس​، ألحان ​شاكر الموجى، توزيع ​طونى سابا​، إخراج ​أحمد المنجد​، وظهر فى مشاهد تمثيل الكليب مع سلطان الطرب الفنانين السوريين ​عابد فهد​ و​ميلاد يوسف و​تاتيانا مرعب.

وتدور فكرة كليب أغنية "سكت الكلام" فى إطار درامى، حيث لعب عابد فهد دور صديق وسوف.
جورج وسوف يوجه رسالة لجمهوره.. شاهد
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