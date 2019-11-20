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مرأة

يسد الشهية ويذيب الدهون مثل الثلج.. مشروب طبيعي قبل الوجبات

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:25 ص
كرش
كرش
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لمياء الياسين
هل تبحثين عن وصفة سريعه للقضاء على الدهون التي تراكمت فى البطن والخصر؟؛ يمكنك تجربة الوصفة التالية، فهى تعمل على إذابتها مثل الثلج، بأقل مجهود، وبسرعه لن تتوقعيها، وهي وصفة بذور الكتان.

وصفة بذور الكتان، لها مفعول السحر فى إذابة الدهون، وفقا لموقع "بولد سكاي" الهندي.

مكونات وصفة بذور الكتان:

ملعقة كبيرة من بذرة الكتّان

ملعقة من المريمية 

ملعقة من الزعتر

كوب من الماء

طريقة تحضير واستخدام وصفة بذور الكتان:

ضعي جميع المكونات التي سبق ذكرها في الخلاط الكهربائي واتركيها حتى تتجانس.

تناولي كوبا قبل الوجبة الرئيسية بـ30 دقيقة، حيث يساعد ذلك المشروب على حرق الدهون وتحويل جسمك إلى ماكينة حرق.

ويمكن المواظبة على تناول هذا المشروب لمدة 3 أيام وستدهشك بالنتيجة.
يسد الشهية ويذيب الدهون مثل الثلج.. مشروب طبيعي قبل الوجبات
يسد الشهية ويذيب الدهون مثل الثلج.. مشروب طبيعي قبل الوجبات
يسد الشهية ويذيب الدهون مثل الثلج.. مشروب طبيعي قبل الوجبات
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