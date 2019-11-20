أنتِ الحب الكبير.. جمال عبدالناصر يهنئ زوجته بعيد ميلادها

هنّأ الفنان جمال عبد الناصر، زوجته الفنانة فاطمة الكاشف، بعيد ميلادها، الموافق اليوم 20 نوفمبر الجاري.





ونشر الفنان جمال عبد الناصر صورة تجمعه بزوجته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها: "أنتِ الحب الكبير.. الاول والاخير.. عيد ميلاد سعيد يا اجمل احساس في حياتى.. كل سنة وانتى اغلى واحلى يا فاطمة".





يذكر أن آخر أعمال الفنان جمال عبد الناصر مسلسل حكايتى الذى عرض خلال السباق الرمضانى الماضي من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.



