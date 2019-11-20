ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أنتِ الحب الكبير.. جمال عبدالناصر يهنئ زوجته بعيد ميلادها

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 05:02 ص
جمال عبد الناصر وزوجته
جمال عبد الناصر وزوجته
Advertisements
محمد بدران
هنّأ الفنان جمال عبد الناصر، زوجته الفنانة فاطمة الكاشف، بعيد ميلادها، الموافق اليوم 20 نوفمبر الجاري.

ونشر الفنان جمال عبد الناصر صورة تجمعه بزوجته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها: "أنتِ الحب الكبير.. الاول والاخير.. عيد ميلاد سعيد يا اجمل احساس في حياتى.. كل سنة وانتى اغلى واحلى يا فاطمة".

يذكر أن آخر أعمال الفنان جمال عبد الناصر مسلسل حكايتى الذى عرض خلال السباق الرمضانى الماضي من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.

المسلسل بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى.
أنتِ الحب الكبير.. جمال عبدالناصر يهنئ زوجته بعيد ميلادها
Advertisements

ترشيحاتنا

إعلامي عائد من الدوحة: مركز عمليات قطري يمول محمد علي للهجوم على مصر.. فيديو

مهددون بالمرض.. أكثر من نصف سكان العالم يواجهون صعوبة في الوصول لدورات المياه

تفاصيل جديدة في مرض محمود الخطيب

بزجاجات المياه.. لاعبو الأولمبي بقيادة رمضان صبحي يقتحمون المؤتمر الصحفي.. شاهد

دعاء لحفظ الجنين وتثبيته.. يحميه من الحسد والتشوهات

بـ فستان أسود وحذاء مختلف.. إنجي وجدان تتألق برفقة زوجها في احتفالية الماريوت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر على رأسها.. قائمة أفضل 25 دولة للسفر في عام 2020

الدفاع المدني السعودي يخرج رضيعاً احتجز داخل منزله والبوتاجاز مشتعل

فستان اسود قصير.. نيرمين الفقي تتألق في احتفالية الماريوت