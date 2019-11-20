أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.. موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في النهائي

حجز المنتخب الأوليمبي بطاقة التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020 بعد تغلبه على جنوب أفريقيا في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا 3-0 ، ليواجه كوت ديفوار في النهائي ، ويلعب المنتخب الأوليمبي لغانا مع "الأولاد" على المركز الثالث.





يتأهل المراكز الثلاثة الأولى للأوليمبياد ، لذلك فقد تأهل رسمياً مصر وكوت ديفوار، وفي انتظار البطاقة الثالثة، التي تحسمها مباراة غانا وجنوب افريقيا.





ويلتقي منتخب مصر الأوليمبي نظيره الإيفواري، في نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاماً، والتي تحتضنها مصر حتى 22 نوفمبر الجاري، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لأوليمبياد طوكيو 2020.



